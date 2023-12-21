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Израиль и ХАМАС возобновили переговоры о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 21.12.2023
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03:08 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/peregovory-1917116428.html
Израиль и ХАМАС возобновили переговоры о прекращении огня в Газе
Израиль и ХАМАС возобновили переговоры о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 21.12.2023
Израиль и ХАМАС возобновили переговоры о прекращении огня в Газе
Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа действительно возобновились, но позиции очень далеки друг от друга, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:08
2023-12-21T03:08
израиль
палестина
египет
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа действительно возобновились, но позиции очень далеки друг от друга, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что Израиль и ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, однако между сторонами сохраняются разногласия по деталям."Да, это в основном в сообщениях СМИ. Но факт заключается в том, что обсуждения ведутся. Есть посредники. Главные - это Катар, Египет, американцы. Так что да, переговоры возобновились, но позиции очень далеки друг от друга", - ответил дипломат на просьбу прокомментировать подобную информацию СМИ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231221/izrail-1917114621.html
https://ria.ru/20231220/gaza-1916899041.html
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израиль, палестина, египет, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Египет, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль и ХАМАС возобновили переговоры о прекращении огня в Газе

Посол Палестины в Вене: переговоры Израиля и ХАМАС о паузе в боях возобновлены

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля . Архивное фото
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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа действительно возобновились, но позиции очень далеки друг от друга, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что Израиль и ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, однако между сторонами сохраняются разногласия по деталям.
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СМИ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
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"Да, это в основном в сообщениях СМИ. Но факт заключается в том, что обсуждения ведутся. Есть посредники. Главные - это Катар, Египет, американцы. Так что да, переговоры возобновились, но позиции очень далеки друг от друга", - ответил дипломат на просьбу прокомментировать подобную информацию СМИ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
19 декабря, 20:21
 
ИзраильПалестинаЕгипетВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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