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Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ - РИА Новости, 21.12.2023
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14:48 21.12.2023
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Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ
Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ - РИА Новости, 21.12.2023
Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ
Жители Верхнемамонского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ, сообщила в четверг... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:48
2023-12-21T14:48
надежные люди
верхнемамонский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Жители Верхнемамонского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ, сообщила в четверг райадминистрация. "По просьбе супруги мобилизованного верхнемамонца приобрели бензопилу, фольгированный утеплитель (75 метров), пленку (200 метров), гвозди (20 кг), газ для портативных газовых приборов (24 штуки), масло (10 канистр), молотки (3 штуки), ножовки (3 штуки), влажные салфетки (60 штук), канистры алюминиевые (3 штуки). Все это будет передано в зону СВО нашим ребятам", - говорится в сообщении. Власти района поблагодарили жителей, перечисливших в районный фонд поддержки участников специальной военной операции средства, на которые была приобретена гуманитарная помощь.
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html
верхнемамонский район
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верхнемамонский район, воронежская область
Надежные люди, Верхнемамонский район, Воронежская область
Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ

Воронежцы передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ

© Администрация Верхнемамонского района Воронежской областиЖители Верхнемамонского района Воронежской области собрали для бойцов в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ
Жители Верхнемамонского района Воронежской области собрали для бойцов в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ
© Администрация Верхнемамонского района Воронежской области
Жители Верхнемамонского района Воронежской области собрали для бойцов в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Жители Верхнемамонского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ, сообщила в четверг райадминистрация.
«
"По просьбе супруги мобилизованного верхнемамонца приобрели бензопилу, фольгированный утеплитель (75 метров), пленку (200 метров), гвозди (20 кг), газ для портативных газовых приборов (24 штуки), масло (10 канистр), молотки (3 штуки), ножовки (3 штуки), влажные салфетки (60 штук), канистры алюминиевые (3 штуки). Все это будет передано в зону СВО нашим ребятам", - говорится в сообщении.
Жители Лискинского района Воронежской области передали в зону СВО дизельные генераторы, радиаторы отопления, стройматериалы и инструменты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Воронежцы передали в зону СВО дизельные генератор и радиаторы
6 декабря, 16:59
Власти района поблагодарили жителей, перечисливших в районный фонд поддержки участников специальной военной операции средства, на которые была приобретена гуманитарная помощь.
 
Надежные людиВерхнемамонский районВоронежская область
 
 
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