https://ria.ru/20231221/peredacha-1917214814.html

Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ

Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ - РИА Новости, 21.12.2023

Воронежцы передали в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло и газ

Жители Верхнемамонского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ, сообщила в четверг... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:48

2023-12-21T14:48

2023-12-21T14:48

надежные люди

верхнемамонский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Жители Верхнемамонского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО инструменты, стройматериалы, масло в канистрах и газ, сообщила в четверг райадминистрация. "По просьбе супруги мобилизованного верхнемамонца приобрели бензопилу, фольгированный утеплитель (75 метров), пленку (200 метров), гвозди (20 кг), газ для портативных газовых приборов (24 штуки), масло (10 канистр), молотки (3 штуки), ножовки (3 штуки), влажные салфетки (60 штук), канистры алюминиевые (3 штуки). Все это будет передано в зону СВО нашим ребятам", - говорится в сообщении. Власти района поблагодарили жителей, перечисливших в районный фонд поддержки участников специальной военной операции средства, на которые была приобретена гуманитарная помощь.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html

верхнемамонский район

воронежская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

верхнемамонский район, воронежская область