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Россияне назвали лучшие передачи 2023 года - РИА Новости, 21.12.2023
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11:34 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/peredacha-1917162492.html
Россияне назвали лучшие передачи 2023 года
Россияне назвали лучшие передачи 2023 года - РИА Новости, 21.12.2023
Россияне назвали лучшие передачи 2023 года
Почти каждый второй россиянин считает "Первый канал" главным телеканалом страны, а в рейтинге лучших программ лидирует "60 минут", следует из результатов опроса РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:34
2023-12-21T11:34
медиа - общество
вциом
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин считает "Первый канал" главным телеканалом страны, а в рейтинге лучших программ лидирует "60 минут", следует из результатов опроса ВЦИОМ. Главным телеканалом страны 46% респондентов считают "Первый канал", "Россию 1" выбрали 23% россиян. Далее следуют "Россия 24" (6%), НТВ (3%), РЕН ТВ (2%). Кроме того, по 1% ответов набрали ТНТ, "Матч ТВ", "Звезда", 2х2, СТС, "Карусель". Затруднились с ответом 5%, другие телеканалы назвали 6%, а 3% ответили, что таких телеканалов, которые приходят в голову при упоминании фразы "главный телеканал страны", нет. В рейтинге лучших программ по версии россиян лидирует "60 минут" (10%), затем следуют "Вечер с Владимиром Соловьевым" и новости (по 6%). Среди названных ответов по 3% получили "Вести", "Место встречи", "Время покажет", по 2% - "Мужское и женское", передача Андрея Малахова, "Поле чудес", "Большая игра", "Время", "Песни от всей души". Затруднились с ответом 55%, другие программы назвали 11%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 декабря и 16 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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353
60
353
60
медиа - общество, вциом, россия
Медиа - Общество, ВЦИОМ, Россия
Россияне назвали лучшие передачи 2023 года

ВЦИОМ: программа "60 минут" возглавила рейтинг лучших передач по мнению россиян

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Скабеева в студии "60 минут"
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телеведущая Ольга Скабеева в студии "60 минут". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждый второй россиянин считает "Первый канал" главным телеканалом страны, а в рейтинге лучших программ лидирует "60 минут", следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Главным телеканалом страны 46% респондентов считают "Первый канал", "Россию 1" выбрали 23% россиян. Далее следуют "Россия 24" (6%), НТВ (3%), РЕН ТВ (2%). Кроме того, по 1% ответов набрали ТНТ, "Матч ТВ", "Звезда", 2х2, СТС, "Карусель". Затруднились с ответом 5%, другие телеканалы назвали 6%, а 3% ответили, что таких телеканалов, которые приходят в голову при упоминании фразы "главный телеканал страны", нет.
В рейтинге лучших программ по версии россиян лидирует "60 минут" (10%), затем следуют "Вечер с Владимиром Соловьевым" и новости (по 6%).
Среди названных ответов по 3% получили "Вести", "Место встречи", "Время покажет", по 2% - "Мужское и женское", передача Андрея Малахова, "Поле чудес", "Большая игра", "Время", "Песни от всей души". Затруднились с ответом 55%, другие программы назвали 11%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 декабря и 16 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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