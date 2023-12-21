https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html

"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах

"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах - РИА Новости, 21.12.2023

"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" приняла решение поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах президента РФ РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:47

2023-12-21T15:47

2023-12-21T16:16

политика

россия

владимир путин

партия пенсионеров россии

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" приняла решение поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году, сообщил РИА Новости зампред центрального совета партии Владимир Ворожцов. В четверг состоялось расширенное заседание президиума центрального совета "Партии пенсионеров". "Было принято решение, опираясь на позицию региональных отделений партии и предложения, которые поступили в партию от членов и сторонников "Партии пенсионеров", поддержать кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал РИА Новости Ворожцов. Кроме того, зампред центрального совета партии рассказал, что будут подготовлены "наказы" будущему президенту России, в которых отразятся пожелания от пенсионеров, а также партия создаст брошюру, посвященную причинам поддержки Путина на выборах. "Поставлена задача подготовить к январю специальную брошюру, которая будет содержать факторы, почему "Партия пенсионеров" поддерживает Владимира Путина", - добавил Ворожцов.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917149092.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, партия пенсионеров россии