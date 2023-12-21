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"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах - РИА Новости, 21.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:47 21.12.2023 (обновлено: 16:16 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах - РИА Новости, 21.12.2023
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" приняла решение поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах президента РФ РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:47
2023-12-21T16:16
политика
россия
владимир путин
партия пенсионеров россии
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" приняла решение поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году, сообщил РИА Новости зампред центрального совета партии Владимир Ворожцов. В четверг состоялось расширенное заседание президиума центрального совета "Партии пенсионеров". "Было принято решение, опираясь на позицию региональных отделений партии и предложения, которые поступили в партию от членов и сторонников "Партии пенсионеров", поддержать кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал РИА Новости Ворожцов. Кроме того, зампред центрального совета партии рассказал, что будут подготовлены "наказы" будущему президенту России, в которых отразятся пожелания от пенсионеров, а также партия создаст брошюру, посвященную причинам поддержки Путина на выборах. "Поставлена задача подготовить к январю специальную брошюру, которая будет содержать факторы, почему "Партия пенсионеров" поддерживает Владимира Путина", - добавил Ворожцов.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917149092.html
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политика, россия, владимир путин, партия пенсионеров россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Партия Пенсионеров России, Выборы президента России — 2024
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах

"Партия пенсионеров" поддержит Путина на выборах президента РФ в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" приняла решение поддержать действующего президента России Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году, сообщил РИА Новости зампред центрального совета партии Владимир Ворожцов.
В четверг состоялось расширенное заседание президиума центрального совета "Партии пенсионеров".
"Было принято решение, опираясь на позицию региональных отделений партии и предложения, которые поступили в партию от членов и сторонников "Партии пенсионеров", поддержать кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал РИА Новости Ворожцов.
Кроме того, зампред центрального совета партии рассказал, что будут подготовлены "наказы" будущему президенту России, в которых отразятся пожелания от пенсионеров, а также партия создаст брошюру, посвященную причинам поддержки Путина на выборах.
"Поставлена задача подготовить к январю специальную брошюру, которая будет содержать факторы, почему "Партия пенсионеров" поддерживает Владимира Путина", - добавил Ворожцов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах стартует 23 декабря
Вчера, 10:44
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинПартия Пенсионеров России
 
 
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