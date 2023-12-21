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СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта - РИА Новости, 21.12.2023
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Туризм
 
21:39 21.12.2023 (обновлено: 23:25 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pasport-1917354063.html
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта
У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:39
2023-12-21T23:25
туризм
майя ломидзе
вадим виноградов
рбк (медиагруппа)
ассоциация туроператоров россии (атор)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, пока известно о двух подобных случаях.&quot;Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было&quot;, — сказала Ломидзе.Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" начали действовать 11 декабря. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, они уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным являются прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.
https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916558913.html
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майя ломидзе, вадим виноградов, рбк (медиагруппа), ассоциация туроператоров россии (атор), высшая школа экономики (вшэ)
Туризм, Майя Ломидзе, Вадим Виноградов, РБК (медиагруппа), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Высшая школа экономики (ВШЭ)
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта

РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине
Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, пока известно о двух подобных случаях.
«

"Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", — сказала Ломидзе.

Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" начали действовать 11 декабря. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, они уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным являются прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.
Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.
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ТуризмМайя ЛомидзеВадим ВиноградовРБК (медиагруппа)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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