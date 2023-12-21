https://ria.ru/20231221/pasport-1917354063.html

СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта

СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта

У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:39

2023-12-21T21:39

2023-12-21T23:25

туризм

майя ломидзе

вадим виноградов

рбк (медиагруппа)

ассоциация туроператоров россии (атор)

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, пока известно о двух подобных случаях."Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", — сказала Ломидзе.Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" начали действовать 11 декабря. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, они уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным являются прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916558913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майя ломидзе, вадим виноградов, рбк (медиагруппа), ассоциация туроператоров россии (атор), высшая школа экономики (вшэ)