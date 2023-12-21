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СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта
У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:39
2023-12-21T21:39
2023-12-21T23:25
туризм
майя ломидзе
вадим виноградов
рбк (медиагруппа)
ассоциация туроператоров россии (атор)
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449664_0:338:3038:2047_1920x0_80_0_0_085c063a4f622b27b91fad0b5812273d.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, пока известно о двух подобных случаях."Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", — сказала Ломидзе.Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" начали действовать 11 декабря. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, они уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным являются прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.
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майя ломидзе, вадим виноградов, рбк (медиагруппа), ассоциация туроператоров россии (атор), высшая школа экономики (вшэ)
Туризм, Майя Ломидзе, Вадим Виноградов, РБК (медиагруппа), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Высшая школа экономики (ВШЭ)
СМИ: у россиян на границе стали изымать загранпаспорта
РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, пока известно о двух подобных случаях.
«
"Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", — сказала Ломидзе.
Поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" начали действовать 11 декабря. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, они уточняют основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди них: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным являются прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.
Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.
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