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В Москве в январе откроется парк семейного отдыха по мотивам "Фиксиков"
В Москве в январе откроется парк семейного отдыха по мотивам "Фиксиков" - РИА Новости, 21.12.2023
В Москве в январе откроется парк семейного отдыха по мотивам "Фиксиков"
Парк семейного отдыха по мотивам мультипликационного сериала "Фиксики" откроется в январе в "Центральном детском магазине на Лубянке" в Москве, передает... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:24
2023-12-21T22:24
2023-12-21T22:24
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Парк семейного отдыха по мотивам мультипликационного сериала "Фиксики" откроется в январе в "Центральном детском магазине на Лубянке" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Фиксики" - флагманский проект, который знают все дети… Парк метражом порядка 2 тысяч квадратных метров - достаточная задача для того, чтобы парк был камерным, технологичным, неоновым и полностью соответствующим тому, чтобы дети занимались творчеством, изобретательством и с научной точки зрения какие-то вещи для себя открывать", - рассказала журналистам генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина. Она подчеркнула, что целевая аудитория нового парка совпадает с аудиторией мультипликационного сериала. Генеральный директор "Фиксипарка" Олег Гомбожапов заявил, что концепция парка строится на игровом обучении: дети будут через активный отдых узнавать что-то новое о науке. Так, например, дети смогут посетить лабораторию профессора Чудакова, персонажа мультсериала, и попробовать провести настоящие опыты. Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Вышли более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру превышает 25 миллиардов. С 2020 года проект принадлежит группе компаний "Рики" и производится анимационной студией "Аэроплан".
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технологии, москва, рик, youtube, россия
Технологии, Москва, РИК, YouTube, Россия
В Москве в январе откроется парк семейного отдыха по мотивам "Фиксиков"
В Москве в январе откроется парк семейного отдыха по мотивам "Фиксиков" в ЦДМ