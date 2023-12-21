https://ria.ru/20231221/palestina-1917223332.html

Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина

Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина - РИА Новости, 21.12.2023

Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина

Западные государства не проявляют готовности принимать усилия для создания палестинского государства, пытаясь "утопить" тему в сомнительных инициативах, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:10

2023-12-21T15:10

2023-12-21T15:15

палестина

в мире

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Западные государства не проявляют готовности принимать усилия для создания палестинского государства, пытаясь "утопить" тему в сомнительных инициативах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций (о сохранении палестинского государства). У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в Карфагенском дворце.Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты "даже простую резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совете безопасности, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют уже не первый раз". "Тему создания палестинского государства пытаются "утопить" в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности", - заявил Лавров.Он отметил, что подробно обсудил положение дел в секторе Газа с президентом Туниса, две страны едины во мнении о необходимости срочного прекращения насилия и создания условий для решения "кричащей" гуманитарной ситуации."В долгосрочном плане для того, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов, необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

палестина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году