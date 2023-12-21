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Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина - РИА Новости, 21.12.2023
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15:10 21.12.2023 (обновлено: 15:15 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/palestina-1917223332.html
Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина
Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина - РИА Новости, 21.12.2023
Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина
Западные государства не проявляют готовности принимать усилия для создания палестинского государства, пытаясь "утопить" тему в сомнительных инициативах, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:10
2023-12-21T15:15
палестина
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Западные государства не проявляют готовности принимать усилия для создания палестинского государства, пытаясь "утопить" тему в сомнительных инициативах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций (о сохранении палестинского государства). У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в Карфагенском дворце.Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты "даже простую резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совете безопасности, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют уже не первый раз". "Тему создания палестинского государства пытаются "утопить" в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности", - заявил Лавров.Он отметил, что подробно обсудил положение дел в секторе Газа с президентом Туниса, две страны едины во мнении о необходимости срочного прекращения насилия и создания условий для решения "кричащей" гуманитарной ситуации."В долгосрочном плане для того, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов, необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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палестина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал раз и навсегда решить вопрос создания государства Палестина

Лавров: Запад не сильно готов стараться ради создания государства Палестина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Западные государства не проявляют готовности принимать усилия для создания палестинского государства, пытаясь "утопить" тему в сомнительных инициативах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций (о сохранении палестинского государства). У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в Карфагенском дворце.
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Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты "даже простую резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совете безопасности, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют уже не первый раз". "Тему создания палестинского государства пытаются "утопить" в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности", - заявил Лавров.
Он отметил, что подробно обсудил положение дел в секторе Газа с президентом Туниса, две страны едины во мнении о необходимости срочного прекращения насилия и создания условий для решения "кричащей" гуманитарной ситуации.
"В долгосрочном плане для того, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов, необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства", - добавил Лавров.
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ПалестинаВ миреСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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