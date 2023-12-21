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Лидер Израиля возложил на ООН ответственность за недостаток помощи для Газы

Лидер Израиля возложил на ООН ответственность за недостаток помощи для Газы - РИА Новости, 21.12.2023

Лидер Израиля возложил на ООН ответственность за недостаток помощи для Газы

Президент Израиля Ицхак Герцог возложил на ООН ответственность за недостаточное количество гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, отметив, что Израиль РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:53

2023-12-21T21:53

2023-12-21T21:53

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог возложил на ООН ответственность за недостаточное количество гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, отметив, что Израиль со своей стороны могу бы увеличить количество пропускаемых грузовиков более чем в три раза. "К сожалению, из-за решительного провала ООН в работе с другими партнерами в регионе, они не могут завозить более 125 грузовиков в день. Если бы ООН вместо того, чтобы жаловаться весь день, выполняла бы свою работу, то есть сегодня можно было бы ввозить в три раза больше гуманитарной помощи в сектор Газа", - заявил Герцог на встрече с председателем Сената Франции Жераром Ларше. По словам Герцога, Израиль в состоянии обеспечить въезд в палестинский анклав 300 или даже 400 грузовиков с гуманитарной помощью в день, что означало бы поставки десятков тысяч тонн воды, еды и лекарств. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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