https://ria.ru/20231221/otvet-1917135263.html

"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому

"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому - РИА Новости, 21.12.2023

"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю территории и гибель множества украинцев, к которым привела его недальновидная политика, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:24

2023-12-21T09:24

2023-12-21T09:24

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

megaupload

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю территории и гибель множества украинцев, к которым привела его недальновидная политика, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это", — отметил он.Дотком добавил, что президент Украины совершил роковую ошибку, отказавшись заключать мирное соглашение с Россией и понадеявшись на поддержку США."Зеленский заключил ужасную сделку с правительством США, когда ему поручили отказаться от мира с Россией и продолжать боевые действия с расчетом на "гарантированную" американскую поддержку. Сейчас эта поддержка иссякла", —заключил немецкий предприниматель.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html

https://ria.ru/20231220/uverennost-1916884876.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, megaupload