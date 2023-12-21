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"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому
"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому - РИА Новости, 21.12.2023
"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю территории и гибель множества украинцев, к которым привела его недальновидная политика, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:24
2023-12-21T09:24
2023-12-21T09:24
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю территории и гибель множества украинцев, к которым привела его недальновидная политика, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это", — отметил он.Дотком добавил, что президент Украины совершил роковую ошибку, отказавшись заключать мирное соглашение с Россией и понадеявшись на поддержку США."Зеленский заключил ужасную сделку с правительством США, когда ему поручили отказаться от мира с Россией и продолжать боевые действия с расчетом на "гарантированную" американскую поддержку. Сейчас эта поддержка иссякла", —заключил немецкий предприниматель.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, megaupload
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Megaupload
"Ты ответишь": немецкий бизнесмен жестко обратился к Зеленскому
Немецкий бизнесмен Дотком призвал Зеленского ответить за гибель украинцев