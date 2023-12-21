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Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя - РИА Новости, 21.12.2023
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19:49 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html
Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя
Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя - РИА Новости, 21.12.2023
Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя
Двое учеников средней школы в департаменте Ивелин Парижского региона Франции были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:49
2023-12-21T19:49
франция
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Двое учеников средней школы в департаменте Ивелин Парижского региона Франции были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством, сообщает газета Parisien. "Учащийся коллежа был взят под стражу в середине дня вместе с одним из своих друзей за "попытку отравления" и "соучастие", - пишет издание. Ранее в четверг ученик признался в отравлении учительницы, сказав, что "он сожалеет" о случившемся. Согласно источнику, знакомому с делом, учащийся якобы хотел "пошутить", налив средство для мытья окон в стакан учителя, пишет газета. Инцидент произошел в минувший вторник во время организованного учительницей полдника по случаю окончания года. В ходе мероприятия один из учеников "протянул ей стакан", который содержал "моющее средство", после этого она почувствовала недомогание и была госпитализирована. Жизни учительницы ничто не угрожает, она уже выписалась из больницы и подала жалобу, прокуратура начала расследование.
https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html
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Франция
Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя

Parisien: во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Двое учеников средней школы в департаменте Ивелин Парижского региона Франции были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством, сообщает газета Parisien.
«
"Учащийся коллежа был взят под стражу в середине дня вместе с одним из своих друзей за "попытку отравления" и "соучастие", - пишет издание.
Ранее в четверг ученик признался в отравлении учительницы, сказав, что "он сожалеет" о случившемся. Согласно источнику, знакомому с делом, учащийся якобы хотел "пошутить", налив средство для мытья окон в стакан учителя, пишет газета.
Инцидент произошел в минувший вторник во время организованного учительницей полдника по случаю окончания года. В ходе мероприятия один из учеников "протянул ей стакан", который содержал "моющее средство", после этого она почувствовала недомогание и была госпитализирована. Жизни учительницы ничто не угрожает, она уже выписалась из больницы и подала жалобу, прокуратура начала расследование.
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