https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html

Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя

Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя - РИА Новости, 21.12.2023

Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя

Двое учеников средней школы в департаменте Ивелин Парижского региона Франции были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:49

2023-12-21T19:49

2023-12-21T19:49

франция

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Двое учеников средней школы в департаменте Ивелин Парижского региона Франции были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством, сообщает газета Parisien. "Учащийся коллежа был взят под стражу в середине дня вместе с одним из своих друзей за "попытку отравления" и "соучастие", - пишет издание. Ранее в четверг ученик признался в отравлении учительницы, сказав, что "он сожалеет" о случившемся. Согласно источнику, знакомому с делом, учащийся якобы хотел "пошутить", налив средство для мытья окон в стакан учителя, пишет газета. Инцидент произошел в минувший вторник во время организованного учительницей полдника по случаю окончания года. В ходе мероприятия один из учеников "протянул ей стакан", который содержал "моющее средство", после этого она почувствовала недомогание и была госпитализирована. Жизни учительницы ничто не угрожает, она уже выписалась из больницы и подала жалобу, прокуратура начала расследование.

https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html

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франция