https://ria.ru/20231221/otkaz-1917230649.html

Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией

Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.12.2023

Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией

Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:29

2023-12-21T15:29

2023-12-21T15:38

россия

северная америка

владимир путин

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они руководствуются – эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг Путин заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой."Это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются - какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей по развитию отношений в мире в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира. Но, повторяю, это их дело", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

россия

северная америка

москва

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