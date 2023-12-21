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Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.12.2023
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15:29 21.12.2023 (обновлено: 15:38 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/otkaz-1917230649.html
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.12.2023
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:38
россия
северная америка
владимир путин
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они руководствуются – эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг Путин заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой."Это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются - какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей по развитию отношений в мире в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира. Но, повторяю, это их дело", - сказал Путин.
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россия, северная америка, владимир путин, москва
Россия, Северная Америка, Владимир Путин, Москва
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией

Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией — их собственное дело

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они руководствуются – эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг Путин заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.
«
"Это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются - какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей по развитию отношений в мире в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира. Но, повторяю, это их дело", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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