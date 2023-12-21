https://ria.ru/20231221/otkaz-1917230649.html
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.12.2023
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:29
2023-12-21T15:38
россия
северная америка
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37bfc550777cac9ec719fb46da013913.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что западные страны должны сами думать, чем они руководствуются – эфемерными соображениями уничтожения России или выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг Путин заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, при желании, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой."Это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются - какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей по развитию отношений в мире в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира. Но, повторяю, это их дело", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html
россия
северная америка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_678e8a75644a6ad151b689985872b7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северная америка, владимир путин, москва
Россия, Северная Америка, Владимир Путин, Москва
Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией — их собственное дело