https://ria.ru/20231221/otel-1917323672.html
В ростовском отеле объяснили, почему не смогли заселить военного
В ростовском отеле объяснили, почему не смогли заселить военного - РИА Новости, 21.12.2023
В ростовском отеле объяснили, почему не смогли заселить военного
Военнослужащего не разместили в отеле Amaks в Ростове-на-Дону из-за отсутствия у него паспорта, а второй боец не захотел остаться там без сослуживца, сообщили... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:49
2023-12-21T18:49
2023-12-21T19:05
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащего не разместили в отеле Amaks в Ростове-на-Дону из-за отсутствия у него паспорта, а второй боец не захотел остаться там без сослуживца, сообщили РИА Новости в администрации гостиницы.Как передавал Telegram-канал Don Mash, в отеле отказались заселять российских военных, которые возвращались в зону проведения спецоперации и решили переночевать в городе из-за сломавшейся машины."В видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить. Второй гость, у которого паспорт был, мог быть заселен (но он отказался жить без сослуживца)", — рассказали в администрации гостиницы.В отеле подчеркнули, что администратор не сказал "ни единого слова о том, что причина отказа в том, что гость военный", поскольку ее не могут озвучить ни в одной гостинице сети. Там пояснили, что гостей заселяют по правилам, которые регламентирует постановление правительства: заселение в отель совершеннолетних россиян возможно при предъявлении паспорта."Каких-либо исключений для военнослужащих в данном постановлении не предусмотрено, военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность", — уточнили в Amaks.За нарушение правил предусмотрены штрафы до 750 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231220/delo-1917020488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, миллеровский район, ростов-на-дону, ростовская область, общество
Россия, Миллеровский район, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Общество
В ростовском отеле объяснили, почему не смогли заселить военного
Администрация ростовского отеля: военного не заселили из-за отсутствия паспорта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащего не разместили в отеле Amaks в Ростове-на-Дону из-за отсутствия у него паспорта, а второй боец не захотел остаться там без сослуживца, сообщили РИА Новости в администрации гостиницы.
Как передавал Telegram-канал Don Mash, в отеле отказались заселять российских военных, которые возвращались в зону проведения спецоперации и решили переночевать в городе из-за сломавшейся машины.
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"В видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить. Второй гость, у которого паспорт был, мог быть заселен (но он отказался жить без сослуживца)", — рассказали в администрации гостиницы.
В отеле подчеркнули, что администратор не сказал "ни единого слова о том, что причина отказа в том, что гость военный", поскольку ее не могут озвучить ни в одной гостинице сети. Там пояснили, что гостей заселяют по правилам, которые регламентирует постановление правительства: заселение в отель совершеннолетних россиян возможно при предъявлении паспорта.
«
"Каких-либо исключений для военнослужащих в данном постановлении не предусмотрено, военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность", — уточнили в Amaks.
За нарушение правил предусмотрены штрафы до 750 тысяч рублей.
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