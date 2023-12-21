https://ria.ru/20231221/ostrovok-1917010636.html

Второй "Фермерский островок" открылся в ЯНАО

Второй "Фермерский островок" открылся в ЯНАО - РИА Новости, 21.12.2023

Второй "Фермерский островок" открылся в ЯНАО

Второй "Фермерский островок" открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, он разместился на рынке "Дары Ямала" в Салехарде по адресу: улица Чубынина, д. 34,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:00

2023-12-21T10:00

2023-12-21T10:00

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Второй "Фермерский островок" открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, он разместился на рынке "Дары Ямала" в Салехарде по адресу: улица Чубынина, д. 34, сообщает пресс-служба КМСП.Развитием сети занимается Корпорация МСП в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.Местный предприниматель Андрей Колесников (руководитель предприятия ООО "Ямалец") выступил оператором второго "Фермерского островка" в Салехарде. Формат позволил ему объединить 20 локальных сельхозтоваропроизводителей, которые представили рыбную и мясную продукцию, а также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни."Фермерские островки" помогают предпринимателям представить собственную продукцию напрямую покупателям – жителям Салехарда. На сегодня на полках "островков" в 31 регионе свою продукцию представляют уже более 560 малых производителей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что стать участником проекта в качестве поставщика можно, направив заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. Участников сопровождают на всех этапах реализации проекта – от подбора локации с наибольшим трафиком и до открытия магазина."Формат "Фермерского островка" успешно показывает себя на Ямале. География производств нашего региона обширна и возможность в одном месте приобрести продукцию, которая производится на разных, часто удаленных и труднодоступных территориях округа, востребована ямальцами. В округе будет открываться больше подобных точек продаж, чтобы северяне имели доступ к широкому ассортиментному ряду ямальской продукции в пределах родных городов и поселков", - подчеркнул директор департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа отметили заинтересованность в развитии действующих и открытии новых "Фермерских островков". Так, оператору проекта – ООО "Ямалец" – оказывается государственная поддержка в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в виде сниженной процентной ставки по кредиту. Информация о деятельности торговых точек с разъяснением требований к продукции доводится до заинтересованных фермерских хозяйств в ходе межрайонных совещаний, что также способствует укреплению проекта.

https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html

https://ria.ru/20231207/korporatsiya_msp-1914159304.html

салехард

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, корпорация мсп