https://ria.ru/20231221/orban-1917325444.html

"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России

"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023

"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России

У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-21T18:49

2023-12-21T18:49

2023-12-22T00:35

политика

россия

венгрия

украина

виктор орбан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.Ранее политик уточнил, что Россия не ведет войну на Украине, а проводит там военную операцию. Если бы Москва объявила войну, то началась бы мобилизация. Он призвал "радоваться тому, что этого не произошло".Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять военную технику ВСУ с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки боеприпасов через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, венгрия, украина, виктор орбан, вооруженные силы украины