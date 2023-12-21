Рейтинг@Mail.ru
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 21.12.2023 (обновлено: 00:35 22.12.2023)
https://ria.ru/20231221/orban-1917325444.html
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России
У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-21T18:49
2023-12-22T00:35
политика
россия
венгрия
украина
виктор орбан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.Ранее политик уточнил, что Россия не ведет войну на Украине, а проводит там военную операцию. Если бы Москва объявила войну, то началась бы мобилизация. Он призвал "радоваться тому, что этого не произошло".Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять военную технику ВСУ с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки боеприпасов через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, венгрия, украина, виктор орбан, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России

Орбан заявил, что не хотел бы общей границы России и Венгрии

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu
«
"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.
Ранее политик уточнил, что Россия не ведет войну на Украине, а проводит там военную операцию. Если бы Москва объявила войну, то началась бы мобилизация. Он призвал "радоваться тому, что этого не произошло".
Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять военную технику ВСУ с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки боеприпасов через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 16:16
 
ПолитикаРоссияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала