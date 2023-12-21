https://ria.ru/20231221/orban-1917325444.html
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России
У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-21T18:49
2023-12-21T18:49
2023-12-22T00:35
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.Ранее политик уточнил, что Россия не ведет войну на Украине, а проводит там военную операцию. Если бы Москва объявила войну, то началась бы мобилизация. Он призвал "радоваться тому, что этого не произошло".Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять военную технику ВСУ с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки боеприпасов через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, венгрия, украина, виктор орбан, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Не должно быть границы". Орбан сделал неожиданное заявление о России
Орбан заявил, что не хотел бы общей границы России и Венгрии