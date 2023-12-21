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Украина не сможет войти в состав ЕС в течение многих лет, заявил Орбан - РИА Новости, 21.12.2023
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16:48 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/orban-1917282486.html
Украина не сможет войти в состав ЕС в течение многих лет, заявил Орбан
Украина не сможет войти в состав ЕС в течение многих лет, заявил Орбан - РИА Новости, 21.12.2023
Украина не сможет войти в состав ЕС в течение многих лет, заявил Орбан
Начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз не несет реальной помощи гражданам страны, это лишь политический жест, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:48
2023-12-21T16:48
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз не несет реальной помощи гражданам страны, это лишь политический жест, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украина все равно не сможет вступить в ЕС в течение многих лет, нужно реалистичное предложение, почему нельзя заключить договор о стратегическом партнерстве и таким образом помочь украинцам. Вместо этого выбрали красивый политический жест, но начало переговоров о членстве не помогает украинцам", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага. Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
https://ria.ru/20231218/vengriya-1916403061.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз
Украина не сможет войти в состав ЕС в течение многих лет, заявил Орбан

Орбан назвал переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе политическим жестом

© AFP 2023 / JOHN THYSПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз не несет реальной помощи гражданам страны, это лишь политический жест, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украина все равно не сможет вступить в ЕС в течение многих лет, нужно реалистичное предложение, почему нельзя заключить договор о стратегическом партнерстве и таким образом помочь украинцам. Вместо этого выбрали красивый политический жест, но начало переговоров о членстве не помогает украинцам", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага.
Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
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В миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияЕвросоюз
 
 
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