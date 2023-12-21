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Орбан предрек провал новым миграционным правилам ЕС - РИА Новости, 21.12.2023
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15:43 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/orban-1917233606.html
Орбан предрек провал новым миграционным правилам ЕС
Орбан предрек провал новым миграционным правилам ЕС - РИА Новости, 21.12.2023
Орбан предрек провал новым миграционным правилам ЕС
Новые правила миграционной политики ЕС "совершенно точно" обернутся провалом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:43
2023-12-21T15:43
в мире
венгрия
европа
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
хамас
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Новые правила миграционной политики ЕС "совершенно точно" обернутся провалом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сообщила, что Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики. "Совершенно точно можно сказать - это (новые миграционные правила ЕС - ред.) кончится провалом", - сказал Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. По его словам, этот пакт является "ошибочным с самого начала". Венгерский премьер напомнил, что новые правила были приняты не единогласно, а простым большинством. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия решительно отвергает новые правила миграционной политики ЕС, Будапешт не допустит, чтобы ему указывали извне, кого впускать в страну. Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов. Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Орбан также отметил, что митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС.
https://ria.ru/20231212/nelegaly-1915230431.html
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в мире, венгрия, европа, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, хамас, санкции в отношении россии, будапешт
В мире, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, ХАМАС, Санкции в отношении России, Будапешт
Орбан предрек провал новым миграционным правилам ЕС

Орбан: новые миграционные правила Евросоюза совершенно точно обернутся провалом

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Новые правила миграционной политики ЕС "совершенно точно" обернутся провалом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сообщила, что Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики.
«
"Совершенно точно можно сказать - это (новые миграционные правила ЕС - ред.) кончится провалом", - сказал Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
По его словам, этот пакт является "ошибочным с самого начала". Венгерский премьер напомнил, что новые правила были приняты не единогласно, а простым большинством.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия решительно отвергает новые правила миграционной политики ЕС, Будапешт не допустит, чтобы ему указывали извне, кого впускать в страну.
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Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Орбан также отметил, что митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В миреВенгрияЕвропаПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзХАМАССанкции в отношении РоссииБудапешт
 
 
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