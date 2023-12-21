https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html

В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца

В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца - РИА Новости, 21.12.2023

В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T05:17

2023-12-21T05:17

2023-12-21T10:57

хорошие новости

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_0:211:3049:1926_1920x0_80_0_0_6e4d75771b50910203e2edc071f1820e.jpg

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из тела военнослужащего", — сообщили в оборонном ведомстве.Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние раненого не вызывает опасений."Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа", — сказал военный хирург 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Расул.

https://ria.ru/20231123/khirurgi-1911257069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия