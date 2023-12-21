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В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца - РИА Новости, 21.12.2023
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05:17 21.12.2023 (обновлено: 10:57 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html
В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца
В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца - РИА Новости, 21.12.2023
В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца
Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:17
2023-12-21T10:57
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из тела военнослужащего", — сообщили в оборонном ведомстве.Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние раненого не вызывает опасений."Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа", — сказал военный хирург 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Расул.
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В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца

В ДНР военные медики успешно извлекли из спины бойцы взрыватель от ВОГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На Купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из тела военнослужащего", — сообщили в оборонном ведомстве.
Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние раненого не вызывает опасений.
"Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа", — сказал военный хирург 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Расул.
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