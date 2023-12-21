https://ria.ru/20231221/opek-1917229827.html

Ангола выйдет из состава ОПЕК

Ангола выйдет из состава ОПЕК - РИА Новости, 21.12.2023

Ангола выйдет из состава ОПЕК

Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:26

2023-12-21T15:26

2023-12-21T16:21

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экономика

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо."Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — говорится в публикации.По данным агентства, "тщательно взвешенное" решение приняли на заседании совета министров.Как пишет Рейтер, Азеведо пояснил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой". По его словам, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.Некоторые члены ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках организации) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлила сокращения на миллион баррелей в сутки, а несколько стран внесли дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия продлила и углубила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.Кроме того, страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты нескольких африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снизили на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличили на тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.

https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html

https://ria.ru/20231130/braziliya-1913009412.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ангола, опек, экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия