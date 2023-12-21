Рейтинг@Mail.ru
Ангола выйдет из состава ОПЕК - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 21.12.2023 (обновлено: 16:21 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/opek-1917229827.html
Ангола выйдет из состава ОПЕК
Ангола выйдет из состава ОПЕК - РИА Новости, 21.12.2023
Ангола выйдет из состава ОПЕК
Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:26
2023-12-21T16:21
ангола
опек
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25139/87/251398755_0:190:2882:1811_1920x0_80_0_0_ddffc2bbd7bb81e8e744a9d41811efc8.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо."Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — говорится в публикации.По данным агентства, "тщательно взвешенное" решение приняли на заседании совета министров.Как пишет Рейтер, Азеведо пояснил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой". По его словам, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.Некоторые члены ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках организации) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлила сокращения на миллион баррелей в сутки, а несколько стран внесли дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия продлила и углубила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.Кроме того, страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты нескольких африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снизили на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличили на тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.
https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html
https://ria.ru/20231130/braziliya-1913009412.html
ангола
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25139/87/251398755_108:0:2775:2000_1920x0_80_0_0_de1f72f24dc721baaba33c6da8a2ee78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ангола, опек, экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия
Ангола, ОПЕК, Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия
Ангола выйдет из состава ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК на фоне недовольства квотами на добычу нефти

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Луанды
Вид на центральную часть Луанды - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Луанды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
«
"Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — говорится в публикации.
По данным агентства, "тщательно взвешенное" решение приняли на заседании совета министров.
Как пишет Рейтер, Азеведо пояснил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой". По его словам, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Игра на понижение. Какие сюрпризы преподнесет нефть
15 декабря, 08:00

Организация стран — экспортеров нефти создана для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. В нее входят Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны-экспортеры ОПЕК+: Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан.

Некоторые члены ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках организации) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлила сокращения на миллион баррелей в сутки, а несколько стран внесли дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия продлила и углубила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.
Кроме того, страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты нескольких африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снизили на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличили на тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе
30 ноября, 19:46
 
АнголаОПЕКЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала