Ангола выйдет из состава ОПЕК
Ангола объявила о выходе из ОПЕК на фоне недовольства квотами на добычу нефти
Вид на центральную часть Луанды. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
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"Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — говорится в публикации.
По данным агентства, "тщательно взвешенное" решение приняли на заседании совета министров.
Как пишет Рейтер, Азеведо пояснил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой". По его словам, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.
Организация стран — экспортеров нефти создана для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. В нее входят Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны-экспортеры ОПЕК+: Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан.
Некоторые члены ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках организации) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлила сокращения на миллион баррелей в сутки, а несколько стран внесли дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия продлила и углубила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.
Кроме того, страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты нескольких африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снизили на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличили на тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.