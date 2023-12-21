https://ria.ru/20231221/omsk-1917255618.html

Рост платы за ЖКУ в Омске будет ниже, чем планируется на федеральном уровне

Рост платы за ЖКУ в Омске будет ниже, чем планируется на федеральном уровне - РИА Новости, 21.12.2023

Рост платы за ЖКУ в Омске будет ниже, чем планируется на федеральном уровне

В Омской области рост платы за коммунальные услуги будет на треть ниже, чем запланировано на федеральном уровне, рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:19

2023-12-21T16:19

2023-12-21T16:19

омская область

омская область

омск

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ОМСК, 21 дек- РИА Новости. В Омской области рост платы за коммунальные услуги будет на треть ниже, чем запланировано на федеральном уровне, рассказали в пресс-службе правительства региона. Розничная стоимость природного газа, поставляемого ООО "Газпром межрегионгаз Омск" населению, не увеличится. С 1 января 2024 года стоимость природного газа остается без изменений на уровне декабря 2022 года - от 6,32 до 10,21 рубля за кубометр. С 1 января 2024 года снизится стоимость сжиженного газа из групповых резервуарных установок. Снижение составит 19,37% для потребителей ООО "Омская областная газовая компания" (43,46 рубля за килограмм - без счетчиков; 98,65 рубля за килограмм - с приборами учета). Для населения, получающего услугу газоснабжения от АО "Омскгоргаз", снижение с нового года составит 12,40% (44,71 рубля за килограмм - без счетчиков; 101,49 рубля за килограмм - с приборами учета). "На первую половину нового года тарифы на теплоснабжение остаются без изменений, у некоторых потребителей даже снизятся. С 1 июля 2024 года вступят в силу тарифы, установленные с ростом. Но для финансовой поддержки населения в июне утвердим льготные тарифы. Это позволит соблюсти предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, установленный по поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко в размере 12,6%, что ниже индексации, предложенной федеральным правительством, на 30%", - сообщил председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских. Уточняется, что тариф на услугу "обращение с ТКО" снижен и составит 1072,88 рубля за кубический метр. Тариф установлен до 2025 года. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей АО "ОмскВодоканал" с июля 2024 года составят: питьевая вода - 24,37 рубля за кубометр (+2,72 рубля - 12,58%, ранее тариф составлял 21,65 рубля за кубометр) и водоотведение -​ 28,03 рубля за кубометр (+2,77 рубля - 10,97%, ранее тариф составлял 25,26 рубля за кубометр). Также, с 1 июля 2024 года незначительно изменятся тарифы на электроэнергию на 30-44 копейки. Базовый тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, увеличится до 5,58 рубля за киловатт-час. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тарифы на электроэнергию будут, как обычно, ниже базовых на 30% и составят с 1 июля - 3,90 рубля за киловатт-час (+ 30 копеек к декабрю 2022 года - 3,60 рубля за киловатт-час).

https://ria.ru/20231125/orgkomitet-1911792353.html

https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

омская область, омск