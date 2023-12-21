https://ria.ru/20231221/odnoselchane-1917234603.html

Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок

Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок - РИА Новости, 21.12.2023

Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок

Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он в результате бытового конфликта ранил четырех... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:45

2023-12-21T15:45

2023-12-21T15:46

происшествия

россия

назрановский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg

НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он в результате бытового конфликта ранил четырех односельчан, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2021 года 38-летний местный житель в ореховой роще на окраине селения Гази-Юрт Назрановского района на почве личных неприязненных отношений произвел 13 выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья в четверых местных жителей, причинив им тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина "подстрелил" автомобиль одного из потерпевших. "Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщило ведомство. Региональная прокуратура уточнила, что четверо потерпевших – представители одной семьи, они получили огнестрельные ранения в ноги, а осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916428746.html

россия

назрановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, назрановский район