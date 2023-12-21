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Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок - РИА Новости, 21.12.2023
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15:45 21.12.2023 (обновлено: 15:46 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/odnoselchane-1917234603.html
Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок
Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок - РИА Новости, 21.12.2023
Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок
Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он в результате бытового конфликта ранил четырех... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:45
2023-12-21T15:46
происшествия
россия
назрановский район
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НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он в результате бытового конфликта ранил четырех односельчан, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2021 года 38-летний местный житель в ореховой роще на окраине селения Гази-Юрт Назрановского района на почве личных неприязненных отношений произвел 13 выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья в четверых местных жителей, причинив им тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина "подстрелил" автомобиль одного из потерпевших. "Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщило ведомство. Региональная прокуратура уточнила, что четверо потерпевших – представители одной семьи, они получили огнестрельные ранения в ноги, а осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916428746.html
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происшествия, россия, назрановский район
Происшествия, Россия, Назрановский район
Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил срок

Житель Ингушетии, ранивший из ружья четырех односельчан, получил 8,5 года

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 8,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в том, что он в результате бытового конфликта ранил четырех односельчан, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2021 года 38-летний местный житель в ореховой роще на окраине селения Гази-Юрт Назрановского района на почве личных неприязненных отношений произвел 13 выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья в четверых местных жителей, причинив им тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мужчина "подстрелил" автомобиль одного из потерпевших.
«
"Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщило ведомство.
Региональная прокуратура уточнила, что четверо потерпевших – представители одной семьи, они получили огнестрельные ранения в ноги, а осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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