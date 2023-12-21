https://ria.ru/20231221/obstrel-1917347535.html

Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023

Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:54

2023-12-21T20:54

2023-12-21T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района по проспекту Центральному получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применявших также беспилотники при сбросе взрывоопасного предмета на город. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231221/obstrel-1917247066.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк