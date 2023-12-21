https://ria.ru/20231221/obstrel-1917347535.html
Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:54
2023-12-21T20:54
2023-12-21T21:07
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района по проспекту Центральному получила ранение женщина 1994 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применявших также беспилотники при сбросе взрывоопасного предмета на город. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231221/obstrel-1917247066.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ Петровского района Донецка