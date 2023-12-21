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При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 21.12.2023
При обстреле Донецка пострадали три человека
Три мирных жителя, в том числе подросток, ранены в Петровском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:03
2023-12-21T16:03
2023-12-21T16:03
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе подросток, ранены в Петровском районе Донецка при обстреле украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района по пр. Центральному получили ранения мужчина 1985 и парень 2007 годов рождения, также ранена женщина 1983 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в четверг указанный район был обстрелян дважды, выпущено в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали три человека
Мэр Донецка сообщил о ранении трех мирных жителей при украинском обстреле