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Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 21.12.2023 (обновлено: 15:12 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/obstrel-1917222419.html
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы
Двое пострадавших жителей доставлены в больницу после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:08
2023-12-21T15:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Двое пострадавших жителей доставлены в больницу после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь&quot;, – написал губернатор.Богомаз проинформировал, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.Днем в четверг Богомаз сообщил об обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, при котором мирный житель получил ранения, медики оказывают ему помощь. Также повреждение получило производственное помещение.Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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вооруженные силы украины, происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы

Богомаз: после обстрела брянского села Чаусы госпитализированы два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Двое пострадавших жителей доставлены в больницу после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.

Богомаз проинформировал, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
Днем в четверг Богомаз сообщил об обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, при котором мирный житель получил ранения, медики оказывают ему помощь. Также повреждение получило производственное помещение.
Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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