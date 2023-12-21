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Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы
Двое пострадавших жителей доставлены в больницу после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:08
2023-12-21T15:08
2023-12-21T15:12
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вооруженные силы украины
происшествия
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александр богомаз
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Двое пострадавших жителей доставлены в больницу после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.Богомаз проинформировал, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.Днем в четверг Богомаз сообщил об обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, при котором мирный житель получил ранения, медики оказывают ему помощь. Также повреждение получило производственное помещение.Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
брянская область
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вооруженные силы украины, происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Украинские военные обстреляли брянское село Чаусы
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