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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 21.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:58

2023-12-21T14:58

2023-12-21T14:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк