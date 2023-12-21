Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/obstrel-1917204688.html
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи
Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:20
2023-12-21T14:20
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы. Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи

Богомаз: при обстреле села Сопычи в Брянской области пострадал мирный житель

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала