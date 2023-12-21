https://ria.ru/20231221/obstrel-1917204688.html

Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи

Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи - РИА Новости, 21.12.2023

Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи

Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:20

2023-12-21T14:20

2023-12-21T14:20

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы. Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз