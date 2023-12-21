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Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи
Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:20
2023-12-21T14:20
2023-12-21T14:20
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле села Сопычи Погарского района Брянской области, медики оказывают ему помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что в результате обстрела повреждено производственное помещение, на месте работают экстренные и оперативные службы. Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Украинские военные обстреляли брянское село Сопычи
Богомаз: при обстреле села Сопычи в Брянской области пострадал мирный житель