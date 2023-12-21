https://ria.ru/20231221/obstrel-1917112934.html
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.12.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 79 различных боеприпасов, сообщило представительство... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T01:30
2023-12-21T01:30
2023-12-21T01:30
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 79 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 25 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк. Согласно информации представительства, поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка, Верхнеторецком, Красном Партизане, Центрально-Городском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 26 обстрелов.
https://ria.ru/20231221/donetsk-1917108466.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка, в мире
Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 79 боеприпасов