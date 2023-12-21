https://ria.ru/20231221/obrazovanie-1917347220.html

В Набережных Челнах обсуждают лучшие образовательные практики

В Набережных Челнах обсуждают лучшие образовательные практики - РИА Новости, 21.12.2023

В Набережных Челнах обсуждают лучшие образовательные практики

Работа Всероссийской научно-практической конференция "Образование и диалог культур: традиции и современность" нацелена наобсуждение принципиально новых подходов РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:53

2023-12-21T20:53

2023-12-21T20:53

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работа Всероссийской научно-практической конференция "Образование и диалог культур: традиции и современность" нацелена наобсуждение принципиально новых подходов к построению межличностных и межкультурных отношений в современном поликультурном образовательном пространстве. В конференции принимают участие специалисты всех уровней образования, руководители образовательных организаций и профильных ведомств, преподаватели вузов, ученые, аспиранты, магистранты, студенты и гости из зарубежных научно-образовательных центров. В смешанном формате мероприятие объединило более 600 участников из 15 регионов России и трех зарубежных стран: Казахстана, Туркменистана и Алжира. Конференция проходит в Год педагога и наставника в России и в Год национальных культур и традиций в Татарстане при поддержке Минпросвещения России и под патронатом Минобрнауки Республики Татарстан.По словам ректора Набережночелнинского педуниверситета Альфинур Галиакберовой, на базе университета с 2015 года ежегодно успешно реализуется культурно-образовательный проект "Диалог культур". Данная конференция является апробационной площадкой для оглашения результатов исследований ученых университета в области этнохудожественного воспитания, исторического и филологического образования, обучения и адаптации детей-мигрантов, психолого-педагогического сопровождения педагогов национальных школ и детских садов."Сейчас особое значение приобретает воспитательная деятельность в образовательном процессе, призванная воспитывать у подрастающего поколения культуру межнационального общения, основанную на уважении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Отдельно стоит вопрос о формировании у подрастающего поколения гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности на основе диалога культур, - отметила ректор.Как подчеркнул в своей приветственной речи, начальник управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков, в регионе имеется многолетний позитивный опыт обучения языкам народов, проживающих в республике."Система образования любого многонационального региона должна функционировать с учетом многонационального состава ее населения. Она обязана обеспечивать развитие поликультурной идентичности региона, удовлетворять этнокультурные образовательные потребности народов, проживающих в конкретном субъекте. В республике создана сеть дошкольных образовательных организаций с родным языком обучения и воспитания. В школах организовано обучение и воспитание на 5 языках (русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский).С 2019 года реализуется уникальный проект – полилингвальные комплексы "Адымнар – путь к знаниям и согласию". Концепция полилнгвального образования разработана с учетом общегосударственных, этнокультурных потребностей многонационального народа Российской Федерации, а также лучших отечественных и зарубежных образовательных практик. Основной посыл полилингвального образования – это паритетное обучение на нескольких языках, приобщение детей средствами изучаемых языков к культутному богатству многонационального народа России", - сообщил Ильгиз Халиков.Еще одно из важных тематических направлений конференции - популяризация и распространение русского языка, экспорт российского образования в международное образовательное пространство. Обучение иностранных граждан в России требует от педагогов готовности адаптировать обучающихся к получению образования в новом для них культурном пространстве, а также учитывать их особенности мышления и воспитания. В связи с этим особенно актуальной оказывается выработка этноориентированных методик обучения, позволяющих выстраивать образовательный процесс наиболее качественно, с учётом диалога культур. Набережночелнинский педуниверситет наряду с другими педвузами в этом году по поручению Минпросвещения России открыл два центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Алжирской Народной Демократической Республике и Туркменистане.По мнению гостя и участника конференции Али Бурнисса - кандидата педагогических наук, декана факультета арабского языка, искусства и восточных языков Университета Алжир 2, конференция дает возможность подвести итоги работы подобных центров в разных странах и обсудить перспективы их дальнейшего развития."Многолетний опыт обучения русскому языку как иностранному в Алжире говорит нам об интересе иностранцев к России, русской культуре, науке. В современных реалиях в условиях цифровизации чувствуется потребность в современных методиках преподавания и наличия у преподавателей гибких навыков, ориентированных на слушателей с разными образовательными потребностями. Отрадно, что на конференции представлен опыт работы ЦОО педвузов в разных странах и коллеги готовы делиться своими наработками в данных вопросах", - поделился своим мнением Али Бурнисса.Наряду с научными докладами ученых на конференции представлены мастер-классы учителей и педагогов образовательных организаций в области мультилингвального развития детей в современном образовательном пространстве, обучения детей-мигрантов в школах России и формирования гармоничной личности ребенка через диалог культур и искусств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество