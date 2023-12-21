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Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением
Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением - РИА Новости, 21.12.2023
Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением
Американец Глинн Симмонс, который был оправдан после почти 50 лет за решеткой, назвал итоговый вердикт суда уроком "стойкости и упорства", пишет New York Post. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:33
2023-12-21T06:33
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американец Глинн Симмонс, который был оправдан после почти 50 лет за решеткой, назвал итоговый вердикт суда уроком "стойкости и упорства", пишет New York Post.Ранее суд в американском штате Оклахома отменил приговор 71-летнему мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал. По данным телеканала NBC, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято.Как отмечает NYP, после выхода из здания суда Симмонс "победно поднял руки". Он рассказал репортерам, что "чувствует свою правоту" после десятилетий в тюрьме, на протяжении которых он упорно пытался доказать свою невиновность."Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого (оправдательного приговора. – ред.) не может произойти, потому что это действительно может случиться", - заявил мужчина.На протяжении всего судебного процесса и тюремного заключения Симмонс утверждал, что в момент совершения преступления находился в другом штате. Первоначально мужчину и другого обвиняемого приговорили к смертной казни, однако позднее приговор был заменен на пожизненное заключение. Второй обвиняемый по делу был освобожден условно-досрочно в 2008 году.Решение судьи также Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.
https://ria.ru/20231212/kompensatsiya-1915299128.html
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в мире, оклахома, сша
Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением
Оправданный после 48 лет в тюрьме американец назвал приговор уроком стойкости
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Американец Глинн Симмонс, который был оправдан после почти 50 лет за решеткой, назвал итоговый вердикт суда уроком "стойкости и упорства", пишет New York Post
.
Ранее суд в американском штате Оклахома
отменил приговор 71-летнему мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал. По данным телеканала NBC, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США
по обвинению, которое в результате было снято.
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Как отмечает NYP, после выхода из здания суда Симмонс "победно поднял руки". Он рассказал репортерам, что "чувствует свою правоту" после десятилетий в тюрьме, на протяжении которых он упорно пытался доказать свою невиновность.
"Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого (оправдательного приговора. – ред.) не может произойти, потому что это действительно может случиться", - заявил мужчина.
На протяжении всего судебного процесса и тюремного заключения Симмонс утверждал, что в момент совершения преступления находился в другом штате. Первоначально мужчину и другого обвиняемого приговорили к смертной казни, однако позднее приговор был заменен на пожизненное заключение. Второй обвиняемый по делу был освобожден условно-досрочно в 2008 году.
Решение судьи также Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.
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