https://ria.ru/20231221/obraschenie-1917125112.html

Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением

Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением - РИА Новости, 21.12.2023

Оправданный после 48 лет в тюрьме мужчина выступил с обращением

Американец Глинн Симмонс, который был оправдан после почти 50 лет за решеткой, назвал итоговый вердикт суда уроком "стойкости и упорства", пишет New York Post. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:33

2023-12-21T06:33

2023-12-21T10:20

в мире

оклахома

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917143606_0:0:942:531_1920x0_80_0_0_bc058d2ff00ac77c5066c5cbed73c031.png

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американец Глинн Симмонс, который был оправдан после почти 50 лет за решеткой, назвал итоговый вердикт суда уроком "стойкости и упорства", пишет New York Post.Ранее суд в американском штате Оклахома отменил приговор 71-летнему мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал. По данным телеканала NBC, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято.Как отмечает NYP, после выхода из здания суда Симмонс "победно поднял руки". Он рассказал репортерам, что "чувствует свою правоту" после десятилетий в тюрьме, на протяжении которых он упорно пытался доказать свою невиновность."Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого (оправдательного приговора. – ред.) не может произойти, потому что это действительно может случиться", - заявил мужчина.На протяжении всего судебного процесса и тюремного заключения Симмонс утверждал, что в момент совершения преступления находился в другом штате. Первоначально мужчину и другого обвиняемого приговорили к смертной казни, однако позднее приговор был заменен на пожизненное заключение. Второй обвиняемый по делу был освобожден условно-досрочно в 2008 году.Решение судьи также Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.

https://ria.ru/20231212/kompensatsiya-1915299128.html

https://ria.ru/20231103/metod-1907084005.html

оклахома

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оклахома, сша