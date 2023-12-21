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Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
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18:26 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/obozrevatel-1917319664.html
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:26
2023-12-21T18:26
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ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с пророссийским блогером Микой Бадаляном в рамках дела о незаконном обороте оружия, а затем отпустили через несколько часов, сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян. Следственный комитет Армении в начале сентября заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным. "Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении. По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.
https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
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армения, россия, ереван, мария захарова, sputnik армения
Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Геворкяна

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМикрофон на стенде радио Sputnik
Микрофон на стенде радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с пророссийским блогером Микой Бадаляном в рамках дела о незаконном обороте оружия, а затем отпустили через несколько часов, сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян.
Следственный комитет Армении в начале сентября заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным.
Международное агентство и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Вчера, 12:40
«
"Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
20 декабря, 18:20
 
АрменияРоссияЕреванМария ЗахароваSputnik Армения
 
 
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