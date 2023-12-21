https://ria.ru/20231221/obozrevatel-1917319664.html

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023

Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения

Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:26

2023-12-21T18:26

2023-12-21T18:26

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ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с пророссийским блогером Микой Бадаляном в рамках дела о незаконном обороте оружия, а затем отпустили через несколько часов, сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян. Следственный комитет Армении в начале сентября заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным. "Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении. По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.

https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, мария захарова, sputnik армения