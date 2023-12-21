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Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения - РИА Новости, 21.12.2023
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:26
2023-12-21T18:26
2023-12-21T18:26
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ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с пророссийским блогером Микой Бадаляном в рамках дела о незаконном обороте оружия, а затем отпустили через несколько часов, сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян. Следственный комитет Армении в начале сентября заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным. "Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении. По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване.
https://ria.ru/20231221/sputnik-1917179138.html
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армения, россия, ереван, мария захарова, sputnik армения
Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Геворкяна
ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Прокурор Сюникской области Армении отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, которого в начале сентября задержали вместе с пророссийским блогером Микой Бадаляном в рамках дела о незаконном обороте оружия, а затем отпустили через несколько часов, сообщила адвокат журналиста Лиана Григорян.
Следственный комитет Армении в начале сентября заявил о задержании Бадаляна, Геворкяна и еще пятерых человек в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, через несколько часов ведомство сообщило об освобождении блогера и обозревателя Sputnik Армения из-под стражи, обвинение им предъявлено не было. Защита обратилась в суд, сочтя задержание неправомерным.
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"Прокурор решил не возбуждать уголовное дело в отношении автора программы "Мы" на радио Sputnik Армения
Ашота Геворкяна. Соответствующее ходатайство было направлено следователем заместителю прокурора Сюникской области. Следствие установило, что Геворкян не совершал никаких противоправных действий и не знал о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия. Прокурор ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из граждан, вовлеченных в незаконный оборот оружия, положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом пакета.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее назвала задержание Геворкяна и Бадаляна очередной провокацией Запада в преддверии Российско-армянского медиафорума в Ереване
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