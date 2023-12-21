https://ria.ru/20231221/oboronsoglashenie-1917358807.html
США по новому оборонсоглашению с Данией получат доступ к трем авиабазам
США по новому оборонсоглашению с Данией получат доступ к трем авиабазам - РИА Новости, 21.12.2023
США по новому оборонсоглашению с Данией получат доступ к трем авиабазам
США по новому соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере с Данией получат доступ к трем авиабазам на территории королевства, следует из документа,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:31
2023-12-21T22:31
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США по новому соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере с Данией получат доступ к трем авиабазам на территории королевства, следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Дании. В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен подписали соглашение между двумя странами о сотрудничестве в оборонной сфере. "Сооружения и территории, на которые распространяется действие соглашения: авиационная база Ольборг, авиационная база Скюдструп, авиационная база Каруп", - следует из документа. Соглашение не затрагивает Гренландию и Фарерские острова. США 5 декабря подписали соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства. Позднее, 18 декабря, США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, в соответствии с которым Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оборонное соглашение США и Финляндии, а также соглашения Вашингтона и Стокгольма означает, что контроль над Северной Европой переходит к Вашингтону, несмотря на то, что это противоречит интересам коренного населения двух скандинавских стран. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании.
https://ria.ru/20231221/arktika-1917182532.html
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в мире, россия, дания, энтони блинкен, мария захарова, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Владимир Барбин
США по новому оборонсоглашению с Данией получат доступ к трем авиабазам
США по новому оборонному соглашению с Данией получат доступ к трем авиабазам