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Россия высокоточным оружием поразила около 1,5 тысячи украинских объектов - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/obekty-1917182409.html
Россия высокоточным оружием поразила около 1,5 тысячи украинских объектов
Россия высокоточным оружием поразила около 1,5 тысячи украинских объектов - РИА Новости, 21.12.2023
Россия высокоточным оружием поразила около 1,5 тысячи украинских объектов
ВС РФ поразили высокоточным оружием около 1,5 тысячи украинских военных объектов, включая пункты управления группировок войск, оборонные предприятия, сообщил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:00
2023-12-21T13:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ поразили высокоточным оружием около 1,5 тысячи украинских военных объектов, включая пункты управления группировок войск, оборонные предприятия, сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1,5 тысяч объектов", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины.
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россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Россия высокоточным оружием поразила около 1,5 тысячи украинских объектов

Генштаб: Россия высокоточным оружием поразила 1,5 тысячи объектов на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВС РФ поразили высокоточным оружием около 1,5 тысячи украинских военных объектов, включая пункты управления группировок войск, оборонные предприятия, сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1,5 тысяч объектов", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
Он добавил, что одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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