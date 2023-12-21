https://ria.ru/20231221/nikolaev-1917119565.html
СМИ сообщили о взрыве в пригороде Николаева
СМИ сообщили о взрыве в пригороде Николаева - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ сообщили о взрыве в пригороде Николаева
Взрыв прозвучал в пригороде города Николаев Николаевской области Украины, сообщило украинские издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:16
2023-12-21T04:16
2023-12-21T04:16
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в пригороде города Николаев Николаевской области Украины, сообщило украинские издание "Зеркало недели". "В пригороде Николаева раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 02.00 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231221/kherson-1917116622.html
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СМИ сообщили о взрыве в пригороде Николаева
"Зеркало недели": в пригороде города Николаев прогремел взрыв