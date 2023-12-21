https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html

Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023

Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T02:17

2023-12-21T02:17

2023-12-21T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

штрафы

недвижимость

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы с нового года обойдется в пять — 10 тысяч рублей против прежних одной-двух тысяч рублей.Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как раньше собственник мог отделаться предупреждением или штрафом в две-три тысячи рублей.Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации - до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.

https://ria.ru/20231128/shtraf-1912256891.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), штрафы, недвижимость, россия