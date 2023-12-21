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Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023
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02:17 21.12.2023
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Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:17
2023-12-21T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
штрафы
недвижимость
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы с нового года обойдется в пять — 10 тысяч рублей против прежних одной-двух тысяч рублей.Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как раньше собственник мог отделаться предупреждением или штрафом в две-три тысячи рублей.Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации - до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), штрафы, недвижимость, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Штрафы, Недвижимость, Россия
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

Декан Виноградов сообщил о росте штрафов для владельцев недвижимости с 1 января

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКлюч во входной двери квартиры
Ключ во входной двери квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы с нового года обойдется в пять — 10 тысяч рублей против прежних одной-двух тысяч рублей.
Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как раньше собственник мог отделаться предупреждением или штрафом в две-три тысячи рублей.
Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации - до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ШтрафыНедвижимостьРоссия
 
 
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