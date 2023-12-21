https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:17
2023-12-21T02:17
2023-12-21T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
штрафы
недвижимость
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848690394_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_0494c291c745ea223c1897744b1dbc67.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы с нового года обойдется в пять — 10 тысяч рублей против прежних одной-двух тысяч рублей.Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как раньше собственник мог отделаться предупреждением или штрафом в две-три тысячи рублей.Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации - до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.
https://ria.ru/20231128/shtraf-1912256891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848690394_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_6ce764697ec887595d3032445e0046a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), штрафы, недвижимость, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Штрафы, Недвижимость, Россия
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
Декан Виноградов сообщил о росте штрафов для владельцев недвижимости с 1 января
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
С 1 января вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые затронут собственников недвижимости, напомнил агентству “Прайм”
декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, вырастут штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы с нового года обойдется в пять — 10 тысяч рублей против прежних одной-двух тысяч рублей.
Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от пяти до 15 тысяч рублей, тогда как раньше собственник мог отделаться предупреждением или штрафом в две-три тысячи рублей.
Кроме этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если мораторий не продлят, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей, а организации - до 100 тысяч рублей, напомнил Виноградов.
Автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря