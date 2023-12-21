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В России создали новое средство для лечения пародонтита - РИА Новости, 21.12.2023
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Наука
 
09:00 21.12.2023 (обновлено: 11:17 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html
В России создали новое средство для лечения пародонтита
В России создали новое средство для лечения пародонтита - РИА Новости, 21.12.2023
В России создали новое средство для лечения пародонтита
Ученые СГМУ испытали новую формулу геля для лечения пародонтита. По словам исследователей, в ходе эксперимента было доказано антивоспалительное и заживляющее... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:00
2023-12-21T11:17
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
воз
зубы
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые СГМУ испытали новую формулу геля для лечения пародонтита. По словам исследователей, в ходе эксперимента было доказано антивоспалительное и заживляющее действие альгинатного геля с таниновой кислотой на пораженные участки. Результаты работы представили в издании "Патологическая физиология и экспериментальная терапия".Согласно официальной статистике ВОЗ, заболеваниями полости рта страдает не менее 45 процентов населения планеты, при этом патологии пародонта наиболее подвержены жители Европейского региона.Часто болезни полости рта вызваны воспалительными процессами. Самым распространенным недугом является кариес, а после него — пародонтит, рассказали специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ). Болезнь представляет собой поражение нескольких компонентов опорного аппарата зубов, в том числе костных альвеол и десен. Специалисты отметили, что отсутствие лечения у пациентов с пародонтитом приводит к выпадению зубов.Ученые испытали на экспериментальных животных средство, которое снижает активность воспалительного процесса и ускоряет восстановление пораженных участков. В формулу геля вошли наночастицы серебра и таниновая кислота — компонент, присутствующий во многих ягодах, орехах и специях, но в основном поступающий в организм человека из чая, вин и кофе.&quot;Загрузка таниновой кислоты в микрокапсулы позволяет увеличить эффективность геля не только в снижении местных воспалительных явлений в парадонте, но и в коррекции системных нарушений функций эндотелия. После применения геля в кровотоке экспериментальных животных наблюдалось понижение концентрации веществ — маркеров поражения сосудов&quot;, — рассказал соавтор исследования, заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией СГМУ Алексей Иванов.По его словам, результаты данного исследования открывают новые перспективы модернизации пародонтологического лечения с использованием терапевтических эффектов танинов.Работа выполнена в рамках государственного задания Минздрава России "Разработка и патогенетическое обоснование применения системы пролонгированного высвобождения антибактериальных и противовоспалительных веществ для коррекции микроциркуляторных нарушений при экспериментальном пародонтите".
https://ria.ru/20230406/nit-1863360714.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), воз, зубы, медицина
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), ВОЗ, зубы, Медицина
В России создали новое средство для лечения пародонтита

В России создали новое средство для лечения пародонтита

© Фото : Freepik / KamranAydinovРентген зубов
Рентген зубов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Freepik / KamranAydinov
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые СГМУ испытали новую формулу геля для лечения пародонтита. По словам исследователей, в ходе эксперимента было доказано антивоспалительное и заживляющее действие альгинатного геля с таниновой кислотой на пораженные участки. Результаты работы представили в издании "Патологическая физиология и экспериментальная терапия".
Согласно официальной статистике ВОЗ, заболеваниями полости рта страдает не менее 45 процентов населения планеты, при этом патологии пародонта наиболее подвержены жители Европейского региона.
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Часто болезни полости рта вызваны воспалительными процессами. Самым распространенным недугом является кариес, а после него — пародонтит, рассказали специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ). Болезнь представляет собой поражение нескольких компонентов опорного аппарата зубов, в том числе костных альвеол и десен. Специалисты отметили, что отсутствие лечения у пациентов с пародонтитом приводит к выпадению зубов.
Ученые испытали на экспериментальных животных средство, которое снижает активность воспалительного процесса и ускоряет восстановление пораженных участков. В формулу геля вошли наночастицы серебра и таниновая кислота — компонент, присутствующий во многих ягодах, орехах и специях, но в основном поступающий в организм человека из чая, вин и кофе.
«

"Загрузка таниновой кислоты в микрокапсулы позволяет увеличить эффективность геля не только в снижении местных воспалительных явлений в парадонте, но и в коррекции системных нарушений функций эндотелия. После применения геля в кровотоке экспериментальных животных наблюдалось понижение концентрации веществ — маркеров поражения сосудов", — рассказал соавтор исследования, заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией СГМУ Алексей Иванов.

По его словам, результаты данного исследования открывают новые перспективы модернизации пародонтологического лечения с использованием терапевтических эффектов танинов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минздрава России "Разработка и патогенетическое обоснование применения системы пролонгированного высвобождения антибактериальных и противовоспалительных веществ для коррекции микроциркуляторных нарушений при экспериментальном пародонтите".
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НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)ВОЗзубыМедицина
 
 
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