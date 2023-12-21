"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России
Офицер Виндман предположил, что НАТО придется сражаться с РФ после разгрома ВСУ
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман.
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"Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, <…> тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам", — заявил военный.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.