https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html

"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России

"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023

"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России

НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:16

2023-12-21T16:16

2023-12-21T16:34

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман."Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, <…> тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам", — заявил военный.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html

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политика, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы сша, nbc