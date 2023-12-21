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"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023
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16:16 21.12.2023 (обновлено: 16:34 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России
НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:16
2023-12-21T16:34
политика
россия
украина
дмитрий песков
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман."Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, &lt;…&gt; тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам", — заявил военный.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы сша, nbc
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы США, NBC
"Мы вступим в бой". В США сделали шокирующее заявление о России

Офицер Виндман предположил, что НАТО придется сражаться с РФ после разгрома ВСУ

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии. 25 октября 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. НАТО придется сражаться с еще более мощной Россией после окончательного разгрома Украины, заявил в эфире MSNBC полковник ВС США Юджин Виндман.
«
"Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, <…> тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам", — заявил военный.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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