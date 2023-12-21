https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html

Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики

Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики - РИА Новости, 21.12.2023

Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики

Солдатам вооруженных сил Украины в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики, рассказал РИА Новости украинский военнопленный... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T04:45

2023-12-21T04:45

2023-12-21T05:38

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Солдатам вооруженных сил Украины в районе Временского выступа перед атакой командование выдавало наркотики, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Штангрет; агентство также располагает результатами экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина."Перед выходом на позиции, перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, я не употреблял сам, потому что я не люблю это — я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества", - сказал военнопленный, проходивший ранее обучение в Британии, а до того мобилизованный из Тернопольской области.На вопрос, откуда появлялись наркотики, он ответил: "Начальство где-то доставало. На взвод приносил взводный".Со своей стороны, российский боец с позывным "Пас", мобилизованный из ХМАО, рассказал, что после штурмов украинских позиций на телах украинских военных, а также в блиндажах и опорных пунктах неоднократно находили наркотические вещества и шприцы."Одно из веществ, которое было в виде белого порошка, передали на экспертизу, и подтвердилось, что это амфетамин", - рассказал он, предоставив в качестве подтверждения фото с захваченных украинских позиций, на которых виден порошок белого цвета, и задокументированные результаты экспертизы этого вещества. В документе сказано, что "представленное кристаллическое вещество массой на момент проведения исследования 0,927 грамма содержит наркотическое средство метамфетамин"."Пас" отметил, что за период контрнаступления ВСУ неоднократно фиксировалось неадекватное поведение украинских военнослужащих в ходе боевых действий, как-будто они были под влиянием наркотических или психотропных препаратов. "При минометном обстреле, при стрельбе они шли, не пригибаясь, не боясь. Вели себя неадекватно, выходили колонами, шли на нас в полный рост через поле, через "открытки" (открытое пространство - ред.)", - добавил военнослужащий.Данные об употреблении наркотиков в ВСУ фиксировались неоднократно. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждения таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные.

https://ria.ru/20231220/obstrel-1916847261.html

тернопольская область

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тернопольская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф