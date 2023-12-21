Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!"

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

В спектакле есть отсылки к фильму с Мерил Стрип. Но копировать сюжет и подбирать похожих актеров у создателей проекта не было идеи.

"Хотя понятно, что это кино посмотрело намного больше людей, чем мюзикл, который шел два года в МДМ. Внешнее сходство актера не гарантирует наличие такого же таланта, как у Мерил Стрип. А нам важно было показать, что эти наивные и трогательные артисты очень талантливы, хотелось показать весь спектр их дарований — и прекрасный вокал, и драйвовые танцы, и умение рассмешить и вызвать сопереживание у зрителя", — пояснила Анна Шевчук.