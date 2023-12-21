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Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!" - РИА Новости, 21.12.2023
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Культура
 
14:28 21.12.2023 (обновлено: 14:53 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/myuzikl-1916936299.html
Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!"
Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!" - РИА Новости, 21.12.2023
Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!"
В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера нового пародийного спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" про творчество и закулисье. РИА Новости, 21.12.2023
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера нового пародийного спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" про творчество и закулисье.
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Фото, Культура, куда сходить , что посмотреть , Москва, Театр, Музыка
Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!"

В МДМ состоялась премьера спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера нового пародийного спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" про творчество и закулисье.
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

Это бэкстейдж-мюзикл, пародия на творческий процесс, который происходит за кулисами.

"У всех актеров, которых мы пригласили в этот проект, был большой опыт работы в театре, как позитивный, так и негативный. Мы все вместе проверяли ситуации, в которые попадали герои, примеряли их на себя. Первая встреча со зрителем показала, что и публике интересно наблюдать за "кухней" создания мюзикла", — рассказала РИА Новости режиссер проекта Анна Шевчук.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

Это бэкстейдж-мюзикл, пародия на творческий процесс, который происходит за кулисами.

"У всех актеров, которых мы пригласили в этот проект, был большой опыт работы в театре, как позитивный, так и негативный. Мы все вместе проверяли ситуации, в которые попадали герои, примеряли их на себя. Первая встреча со зрителем показала, что и публике интересно наблюдать за "кухней" создания мюзикла", — рассказала РИА Новости режиссер проекта Анна Шевчук.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
1 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

В центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает труппе Дома культуры поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Если спектакль понравится супруге, то у творческого коллектива будет свой театр. Воодушевленные режиссёр и артисты с берутся за работу. Но заказчик постоянно подкидывает абсурдные идеи, которые обязательно нужно воплотить.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

В центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает труппе Дома культуры поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Если спектакль понравится супруге, то у творческого коллектива будет свой театр. Воодушевленные режиссёр и артисты с берутся за работу. Но заказчик постоянно подкидывает абсурдные идеи, которые обязательно нужно воплотить.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
2 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

"Я вспомнила реальную историю. Один мужчина заказал нашей компании сделать для юбилея свадьбы и его жены мюзикл на семейную тему по мотивам MAMMA MIA!. Именно так возникла основная линия сюжета и идея, что в постановке будут звучать хиты. Мы пригласили Сергей Плотова, известного драматурга, человека с абсолютным слухом на слово и потрясающим чувством юмора. Он написал пьесу, и начались репетиции", — рассказала Анна Шевчук.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

"Я вспомнила реальную историю. Один мужчина заказал нашей компании сделать для юбилея свадьбы и его жены мюзикл на семейную тему по мотивам MAMMA MIA!. Именно так возникла основная линия сюжета и идея, что в постановке будут звучать хиты. Мы пригласили Сергей Плотова, известного драматурга, человека с абсолютным слухом на слово и потрясающим чувством юмора. Он написал пьесу, и начались репетиции", — рассказала Анна Шевчук.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
3 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

В спектакле много юмора, есть и любовные линии, и рождение новой звезды.

"Нам хотелось сделать мюзикл про наивных, трогательных людей, искренне преданных театру. История должна была получиться светлая и чистая, без примеси цинизма, которым грешит наше время", — отметила Анна Шевчук.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

В спектакле много юмора, есть и любовные линии, и рождение новой звезды.

"Нам хотелось сделать мюзикл про наивных, трогательных людей, искренне преданных театру. История должна была получиться светлая и чистая, без примеси цинизма, которым грешит наше время", — отметила Анна Шевчук.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
4 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

В спектакле есть отсылки к фильму с Мерил Стрип. Но копировать сюжет и подбирать похожих актеров у создателей проекта не было идеи.

"Хотя понятно, что это кино посмотрело намного больше людей, чем мюзикл, который шел два года в МДМ. Внешнее сходство актера не гарантирует наличие такого же таланта, как у Мерил Стрип. А нам важно было показать, что эти наивные и трогательные артисты очень талантливы, хотелось показать весь спектр их дарований — и прекрасный вокал, и драйвовые танцы, и умение рассмешить и вызвать сопереживание у зрителя", — пояснила Анна Шевчук.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

В спектакле есть отсылки к фильму с Мерил Стрип. Но копировать сюжет и подбирать похожих актеров у создателей проекта не было идеи.

"Хотя понятно, что это кино посмотрело намного больше людей, чем мюзикл, который шел два года в МДМ. Внешнее сходство актера не гарантирует наличие такого же таланта, как у Мерил Стрип. А нам важно было показать, что эти наивные и трогательные артисты очень талантливы, хотелось показать весь спектр их дарований — и прекрасный вокал, и драйвовые танцы, и умение рассмешить и вызвать сопереживание у зрителя", — пояснила Анна Шевчук.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
5 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

В постановке задействованы не только артисты мюзиклов, но и драматические актеры: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

В постановке задействованы не только артисты мюзиклов, но и драматические актеры: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
6 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

По словам режиссера проекта, кастинг был небольшой, "точечный". "Нам нужны были хорошие характерные драматические актеры, поющие, обладающие самоиронией и искренне любящие театр. Актеры, с которыми будет интересно искать и строить творческий процесс. Нам это удалось. В результате, за время репетиций сложилась семья, где каждый отвечает за других", — рассказала Анна Шевчук.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

По словам режиссера проекта, кастинг был небольшой, "точечный". "Нам нужны были хорошие характерные драматические актеры, поющие, обладающие самоиронией и искренне любящие театр. Актеры, с которыми будет интересно искать и строить творческий процесс. Нам это удалось. В результате, за время репетиций сложилась семья, где каждый отвечает за других", — рассказала Анна Шевчук.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
7 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

Спектакль условно поделен на две части. Первая —собственно бэкстейдж. Вторая — мюзикл, который, несмотря на все сложности с заказчиком, получился у молодого творческого коллектива.

Спойлер — они будут вознаграждены за свои таланты и упорство.

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

Спектакль условно поделен на две части. Первая —собственно бэкстейдж. Вторая — мюзикл, который, несмотря на все сложности с заказчиком, получился у молодого творческого коллектива.

Спойлер — они будут вознаграждены за свои таланты и упорство.

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
8 из 9
© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"

"МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так" — новая работа театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачёва. Эта команда создала такие хитовые мюзиклы как Mamma Mia!, "Призрак Оперы", "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой".

Мюзикл Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так

"МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так" — новая работа театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачёва. Эта команда создала такие хитовые мюзиклы как Mamma Mia!, "Призрак Оперы", "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой".

© Фото предоставлено пиар-службой мюзикла "Мамма мимо! Или мюзикл пошел не так"
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