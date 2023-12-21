Хиты и много юмора: в МДМ представили мюзикл "МАММА МИМО!"

В МДМ состоялась премьера спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"
Это бэкстейдж-мюзикл, пародия на творческий процесс, который происходит за кулисами.
"У всех актеров, которых мы пригласили в этот проект, был большой опыт работы в театре, как позитивный, так и негативный. Мы все вместе проверяли ситуации, в которые попадали герои, примеряли их на себя. Первая встреча со зрителем показала, что и публике интересно наблюдать за "кухней" создания мюзикла", — рассказала РИА Новости режиссер проекта Анна Шевчук.
Это бэкстейдж-мюзикл, пародия на творческий процесс, который происходит за кулисами.
"У всех актеров, которых мы пригласили в этот проект, был большой опыт работы в театре, как позитивный, так и негативный. Мы все вместе проверяли ситуации, в которые попадали герои, примеряли их на себя. Первая встреча со зрителем показала, что и публике интересно наблюдать за "кухней" создания мюзикла", — рассказала РИА Новости режиссер проекта Анна Шевчук.
В центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает труппе Дома культуры поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Если спектакль понравится супруге, то у творческого коллектива будет свой театр. Воодушевленные режиссёр и артисты с берутся за работу. Но заказчик постоянно подкидывает абсурдные идеи, которые обязательно нужно воплотить.
В центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске. Шеф крупного предприятия заказывает труппе Дома культуры поставить любимое шоу своей жены – мюзикл MAMMA MIA! Если спектакль понравится супруге, то у творческого коллектива будет свой театр. Воодушевленные режиссёр и артисты с берутся за работу. Но заказчик постоянно подкидывает абсурдные идеи, которые обязательно нужно воплотить.
"Я вспомнила реальную историю. Один мужчина заказал нашей компании сделать для юбилея свадьбы и его жены мюзикл на семейную тему по мотивам MAMMA MIA!. Именно так возникла основная линия сюжета и идея, что в постановке будут звучать хиты. Мы пригласили Сергей Плотова, известного драматурга, человека с абсолютным слухом на слово и потрясающим чувством юмора. Он написал пьесу, и начались репетиции", — рассказала Анна Шевчук.
"Я вспомнила реальную историю. Один мужчина заказал нашей компании сделать для юбилея свадьбы и его жены мюзикл на семейную тему по мотивам MAMMA MIA!. Именно так возникла основная линия сюжета и идея, что в постановке будут звучать хиты. Мы пригласили Сергей Плотова, известного драматурга, человека с абсолютным слухом на слово и потрясающим чувством юмора. Он написал пьесу, и начались репетиции", — рассказала Анна Шевчук.
В спектакле много юмора, есть и любовные линии, и рождение новой звезды.
"Нам хотелось сделать мюзикл про наивных, трогательных людей, искренне преданных театру. История должна была получиться светлая и чистая, без примеси цинизма, которым грешит наше время", — отметила Анна Шевчук.
В спектакле много юмора, есть и любовные линии, и рождение новой звезды.
"Нам хотелось сделать мюзикл про наивных, трогательных людей, искренне преданных театру. История должна была получиться светлая и чистая, без примеси цинизма, которым грешит наше время", — отметила Анна Шевчук.
В спектакле есть отсылки к фильму с Мерил Стрип. Но копировать сюжет и подбирать похожих актеров у создателей проекта не было идеи.
"Хотя понятно, что это кино посмотрело намного больше людей, чем мюзикл, который шел два года в МДМ. Внешнее сходство актера не гарантирует наличие такого же таланта, как у Мерил Стрип. А нам важно было показать, что эти наивные и трогательные артисты очень талантливы, хотелось показать весь спектр их дарований — и прекрасный вокал, и драйвовые танцы, и умение рассмешить и вызвать сопереживание у зрителя", — пояснила Анна Шевчук.
В спектакле есть отсылки к фильму с Мерил Стрип. Но копировать сюжет и подбирать похожих актеров у создателей проекта не было идеи.
"Хотя понятно, что это кино посмотрело намного больше людей, чем мюзикл, который шел два года в МДМ. Внешнее сходство актера не гарантирует наличие такого же таланта, как у Мерил Стрип. А нам важно было показать, что эти наивные и трогательные артисты очень талантливы, хотелось показать весь спектр их дарований — и прекрасный вокал, и драйвовые танцы, и умение рассмешить и вызвать сопереживание у зрителя", — пояснила Анна Шевчук.
В постановке задействованы не только артисты мюзиклов, но и драматические актеры: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.
В постановке задействованы не только артисты мюзиклов, но и драматические актеры: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.
По словам режиссера проекта, кастинг был небольшой, "точечный". "Нам нужны были хорошие характерные драматические актеры, поющие, обладающие самоиронией и искренне любящие театр. Актеры, с которыми будет интересно искать и строить творческий процесс. Нам это удалось. В результате, за время репетиций сложилась семья, где каждый отвечает за других", — рассказала Анна Шевчук.
По словам режиссера проекта, кастинг был небольшой, "точечный". "Нам нужны были хорошие характерные драматические актеры, поющие, обладающие самоиронией и искренне любящие театр. Актеры, с которыми будет интересно искать и строить творческий процесс. Нам это удалось. В результате, за время репетиций сложилась семья, где каждый отвечает за других", — рассказала Анна Шевчук.
Спектакль условно поделен на две части. Первая —собственно бэкстейдж. Вторая — мюзикл, который, несмотря на все сложности с заказчиком, получился у молодого творческого коллектива.
Спойлер — они будут вознаграждены за свои таланты и упорство.
Спектакль условно поделен на две части. Первая —собственно бэкстейдж. Вторая — мюзикл, который, несмотря на все сложности с заказчиком, получился у молодого творческого коллектива.
Спойлер — они будут вознаграждены за свои таланты и упорство.
"МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так" — новая работа театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачёва. Эта команда создала такие хитовые мюзиклы как Mamma Mia!, "Призрак Оперы", "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой".
"МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так" — новая работа театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачёва. Эта команда создала такие хитовые мюзиклы как Mamma Mia!, "Призрак Оперы", "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой".