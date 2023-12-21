https://ria.ru/20231221/muzey-1917351814.html

Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря

Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023

Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря

Открытие нового музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется провести 25 декабря, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:19

2023-12-21T21:19

2023-12-21T21:23

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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Открытие нового музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется провести 25 декабря, сообщил губернатор Павел Малков. "Мы планируем открыть новый музейный центр в ближайшие дни… Предварительно, это 25 декабря… Получилось, на мой взгляд, очень интересное место с большими возможностями с точки зрения исторического, музейного наполнения, с точки зрения музейных технологий самых современных", - рассказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона, трансляция которой велась в социальных сетях. По его словам, в центре есть выставочные залы, эколаборатория, планетарий, детский центр, лекторий, библиотека, многофункциональный зал. Площадь фондохранилища музея-заповедника увеличилась в три раза. Площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. "Как мне сказали, это один из самых больших музейных проектов в целом на территории всей страны за последние несколько лет", - отметил Павел Малков. В новом музейном центре готовятся к открытию четыре выставки, заявил глава региона. Помимо этого, будет постоянная экспозиция, в том числе новые экспонаты, в числе которых спускаемая часть космического корабля "Восток". "Я считаю, что наш Рязанский музей-заповедник очень много выиграл с появлением нового здания. Стало намного больше возможностей и для сохранения, и для представления нашего богатого достояния", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231218/otkrytie-1916586071.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязань, павел малков, культура, общество