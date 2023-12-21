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Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
21:19 21.12.2023 (обновлено: 21:23 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/muzey-1917351814.html
Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря
Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря
Открытие нового музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется провести 25 декабря, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:19
2023-12-21T21:23
рязанская область
рязань
павел малков
культура
общество
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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Открытие нового музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется провести 25 декабря, сообщил губернатор Павел Малков. "Мы планируем открыть новый музейный центр в ближайшие дни… Предварительно, это 25 декабря… Получилось, на мой взгляд, очень интересное место с большими возможностями с точки зрения исторического, музейного наполнения, с точки зрения музейных технологий самых современных", - рассказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона, трансляция которой велась в социальных сетях. По его словам, в центре есть выставочные залы, эколаборатория, планетарий, детский центр, лекторий, библиотека, многофункциональный зал. Площадь фондохранилища музея-заповедника увеличилась в три раза. Площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. "Как мне сказали, это один из самых больших музейных проектов в целом на территории всей страны за последние несколько лет", - отметил Павел Малков. В новом музейном центре готовятся к открытию четыре выставки, заявил глава региона. Помимо этого, будет постоянная экспозиция, в том числе новые экспонаты, в числе которых спускаемая часть космического корабля "Восток". "Я считаю, что наш Рязанский музей-заповедник очень много выиграл с появлением нового здания. Стало намного больше возможностей и для сохранения, и для представления нашего богатого достояния", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231218/otkrytie-1916586071.html
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рязань, павел малков, культура, общество
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Культура, Общество

Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Открытие нового музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется провести 25 декабря, сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Мы планируем открыть новый музейный центр в ближайшие дни… Предварительно, это 25 декабря… Получилось, на мой взгляд, очень интересное место с большими возможностями с точки зрения исторического, музейного наполнения, с точки зрения музейных технологий самых современных", - рассказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона, трансляция которой велась в социальных сетях.
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По его словам, в центре есть выставочные залы, эколаборатория, планетарий, детский центр, лекторий, библиотека, многофункциональный зал. Площадь фондохранилища музея-заповедника увеличилась в три раза.
Площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. "Как мне сказали, это один из самых больших музейных проектов в целом на территории всей страны за последние несколько лет", - отметил Павел Малков.
В новом музейном центре готовятся к открытию четыре выставки, заявил глава региона. Помимо этого, будет постоянная экспозиция, в том числе новые экспонаты, в числе которых спускаемая часть космического корабля "Восток".
«
"Я считаю, что наш Рязанский музей-заповедник очень много выиграл с появлением нового здания. Стало намного больше возможностей и для сохранения, и для представления нашего богатого достояния", - подчеркнул губернатор.
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