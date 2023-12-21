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Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году
Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году
Западный мост через Волгу в Твери сдадут в 2025 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:43
2023-12-21T16:43
2023-12-21T16:43
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери сдадут в 2025 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Это проект, который Тверская область готовила несколько лет. Сам срок сдачи Западного моста – это 2025 год, четвертый квартал. Будем стараться сделать это быстрее. Надеюсь, что наши строители не подведут. Это, кстати, наша тверская организация из райцентра Кесова Гора. Это тоже рабочие места, налоги, которые остаются в нашем регионе", - сказал Руденя. По его словам, проект Западного моста включает строительство четырех мостовых сооружений. "Это один мост через Волгу, второй - на проспекте Калинина, путепровод Горбатый мост и дополнительный мост к улице Фрунзе для развития микрорайона Радужный Твери", - пояснил глава региона. Он сообщил, что работы на Горбатом мосту планируется начать к маю 2024 года. "Это будет четырехполосной мост с двумя большими тротуарами, с освещением", - сказал Руденя.
https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html
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тверская область, игорь руденя, тверь
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Тверь
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери сдадут в 2025 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"Это проект, который Тверская область готовила несколько лет. Сам срок сдачи Западного моста – это 2025 год, четвертый квартал. Будем стараться сделать это быстрее. Надеюсь, что наши строители не подведут. Это, кстати, наша тверская организация из райцентра Кесова Гора. Это тоже рабочие места, налоги, которые остаются в нашем регионе", - сказал Руденя.
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По его словам, проект Западного моста включает строительство четырех мостовых сооружений.
"Это один мост через Волгу, второй - на проспекте Калинина, путепровод Горбатый мост и дополнительный мост к улице Фрунзе для развития микрорайона Радужный Твери", - пояснил глава региона.
Он сообщил, что работы на Горбатом мосту планируется начать к маю 2024 года.
"Это будет четырехполосной мост с двумя большими тротуарами, с освещением", - сказал Руденя.
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