https://ria.ru/20231221/most-1917280441.html

Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году

Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Западный мост в Твери сдадут в 2025 году

Западный мост через Волгу в Твери сдадут в 2025 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:43

2023-12-21T16:43

2023-12-21T16:43

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игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери сдадут в 2025 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Это проект, который Тверская область готовила несколько лет. Сам срок сдачи Западного моста – это 2025 год, четвертый квартал. Будем стараться сделать это быстрее. Надеюсь, что наши строители не подведут. Это, кстати, наша тверская организация из райцентра Кесова Гора. Это тоже рабочие места, налоги, которые остаются в нашем регионе", - сказал Руденя. По его словам, проект Западного моста включает строительство четырех мостовых сооружений. "Это один мост через Волгу, второй - на проспекте Калинина, путепровод Горбатый мост и дополнительный мост к улице Фрунзе для развития микрорайона Радужный Твери", - пояснил глава региона. Он сообщил, что работы на Горбатом мосту планируется начать к маю 2024 года. "Это будет четырехполосной мост с двумя большими тротуарами, с освещением", - сказал Руденя.

https://ria.ru/20231206/investproekty-1914201283.html

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html

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тверская область, игорь руденя, тверь