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В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.12.2023
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07:57 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/moskva-1917128728.html
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.12.2023
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:57
2023-12-21T07:57
евгений тишковец
снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. "В Москве выпало 7-8 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы", - написал Тишковец в своём Telegram-канале.
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евгений тишковец, снегопад в москве, москва, общество
Евгений Тишковец, Снегопад в Москве, Москва, Общество
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили на улице Крупской в Москве
Заснеженные автомобили на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили на улице Крупской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков.
"В Москве выпало 7-8 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы", - написал Тишковец в своём Telegram-канале.
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Евгений ТишковецСнегопад в МосквеМоскваОбщество
 
 
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