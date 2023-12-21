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В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.12.2023
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:57
2023-12-21T07:57
2023-12-21T07:57
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. "В Москве выпало 7-8 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы", - написал Тишковец в своём Telegram-канале.
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евгений тишковец, снегопад в москве, москва, общество
Евгений Тишковец, Снегопад в Москве, Москва, Общество
В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: в Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков