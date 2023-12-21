https://ria.ru/20231221/moskva-1917128728.html

В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков

В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.12.2023

В Москве выпало 15 процентов от месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:57

2023-12-21T07:57

2023-12-21T07:57

евгений тишковец

снегопад в москве

москва

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков. "В Москве выпало 7-8 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы", - написал Тишковец в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20231221/pogoda-1917116941.html

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