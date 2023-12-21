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Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/morpekh-1917307737.html
Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя
Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.12.2023
Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Дениса Рашплю, участвовавшего в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:45
2023-12-21T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мариуполь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Дениса Рашплю, участвовавшего в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Рашпли… Суд приговорил Рашплю к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпля находился на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Исполняя преступные приказы командиров, он совместно с сослуживцами расстрелял из автомата 25 мирных жителей, 16 из которых погибли. Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, Рашпля исполнял приказы командира Александра Свинарчука, ранее приговоренного в ДНР к пожизненному заключению. Рашпля был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Мариуполь
Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя

Украинский морпех получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Дениса Рашплю, участвовавшего в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Рашпли… Суд приговорил Рашплю к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпля находился на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Исполняя преступные приказы командиров, он совместно с сослуживцами расстрелял из автомата 25 мирных жителей, 16 из которых погибли.
Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, Рашпля исполнял приказы командира Александра Свинарчука, ранее приговоренного в ДНР к пожизненному заключению.
Рашпля был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМариуполь
 
 
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