https://ria.ru/20231221/morpekh-1917307737.html

Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя

Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя - РИА Новости, 21.12.2023

Морпех ВСУ получил 22 года за участие в расстреле 25 жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Дениса Рашплю, участвовавшего в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:45

2023-12-21T17:45

2023-12-21T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мариуполь

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Дениса Рашплю, участвовавшего в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Рашпли… Суд приговорил Рашплю к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпля находился на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе. Исполняя преступные приказы командиров, он совместно с сослуживцами расстрелял из автомата 25 мирных жителей, 16 из которых погибли. Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, Рашпля исполнял приказы командира Александра Свинарчука, ранее приговоренного в ДНР к пожизненному заключению. Рашпля был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html

донецкая народная республика

россия

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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь