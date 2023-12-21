https://ria.ru/20231221/mor_ryby-1917122709.html

В Хабаровском крае возбудили дело после массового мора рыбы в реке

В Хабаровском крае возбудили дело после массового мора рыбы в реке - РИА Новости, 21.12.2023

В Хабаровском крае возбудили дело после массового мора рыбы в реке

Уголовное дело о загрязнении вод заведено после мора рыбы летом в реке в Николаевском районе Хабаровского края, ущерб природе составил 169 миллионов рублей,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T05:48

2023-12-21T05:48

2023-12-21T10:13

хабаровский край

николаевск-на-амуре

николаевский район

происшествия

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело о загрязнении вод заведено после мора рыбы летом в реке в Николаевском районе Хабаровского края, ущерб природе составил 169 миллионов рублей, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В начале июля администрация муниципалитета сообщала, что была обнаружена массовая гибель рыбы в водных объектах реки Большой Мырчан и озера Чля, специалисты отобрали пробы воды. Жителям села Чля в итоге запретили купаться и пользоваться водой из водоемов, где обнаружили мор рыбы, там зафиксировали превышение цианидов, марганца, цинка и других химических веществ. Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением некоммерческой организации "Лаборатория эколого-аналитического контроля Николаевска-на-Амуре и Николаевского района" проведен осмотр территории реки Большой Мырчан в месте впадения в озеро Чля. "По результатам исследования проб воды зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по цианидам, роданидам, марганцу, алюминию, цинку, меди, сульфатам. Размер ущерба водным биологическим ресурсам вследствие их гибели составил 169 миллиона рублей... Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20230707/voda-1882737337.html

хабаровский край

николаевск-на-амуре

николаевский район

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хабаровский край, николаевск-на-амуре, николаевский район, происшествия