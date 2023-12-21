Рейтинг@Mail.ru
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 21.12.2023 (обновлено: 11:39 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/mishustin-1917161757.html
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.12.2023
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин
Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:39
общество
михаил мишустин
игорь шумаков
гидрометцентр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917163142_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_d924db4bfd84de508f6df162c11b63e0.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. "Крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был такой же точно доступ к информации Росгидромета, как у жителей других субъектов Российской Федерации", - сказал он. Мишустин отметил, что Росгидромет достаточно последовательно занимается государственной наблюдательной сетью, устанавливает метеостанции, в том числе, в новых регионах. "Надо постоянно вести климатический мониторинг и я бы сказал, прогнозировать соответствующие сценарии изменения в будущем и оценивать возможные последствия", - сказал глава правительства. Он также просил держать на личном контроле вопрос восстановления государственной наблюдательной сети в новых регионах.
https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html
https://ria.ru/20231219/putin-1916807154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917163142_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0061b2029c573fdbf582e3838dd3fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, игорь шумаков, гидрометцентр, россия
Общество, Михаил Мишустин, Игорь Шумаков, Гидрометцентр, Россия
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин

Мишустин: новые регионы России должны иметь доступ к информации Росгидромета

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков во время встречи. 21 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков во время встречи. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков во время встречи. 21 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.
"Крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был такой же точно доступ к информации Росгидромета, как у жителей других субъектов Российской Федерации", - сказал он.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей
Вчера, 10:51
Мишустин отметил, что Росгидромет достаточно последовательно занимается государственной наблюдательной сетью, устанавливает метеостанции, в том числе, в новых регионах.
"Надо постоянно вести климатический мониторинг и я бы сказал, прогнозировать соответствующие сценарии изменения в будущем и оценивать возможные последствия", - сказал глава правительства.
Он также просил держать на личном контроле вопрос восстановления государственной наблюдательной сети в новых регионах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин подписал закон об уточнении требований к судьям в новых регионах
19 декабря, 19:32
 
ОбществоМихаил МишустинИгорь ШумаковГидрометцентрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала