https://ria.ru/20231221/mishustin-1917161757.html

Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин

Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.12.2023

Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин

Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:33

2023-12-21T11:33

2023-12-21T11:39

общество

михаил мишустин

игорь шумаков

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. "Крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был такой же точно доступ к информации Росгидромета, как у жителей других субъектов Российской Федерации", - сказал он. Мишустин отметил, что Росгидромет достаточно последовательно занимается государственной наблюдательной сетью, устанавливает метеостанции, в том числе, в новых регионах. "Надо постоянно вести климатический мониторинг и я бы сказал, прогнозировать соответствующие сценарии изменения в будущем и оценивать возможные последствия", - сказал глава правительства. Он также просил держать на личном контроле вопрос восстановления государственной наблюдательной сети в новых регионах.

https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916807154.html

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общество, михаил мишустин, игорь шумаков, гидрометцентр, россия