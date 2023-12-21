https://ria.ru/20231221/mishustin-1917161757.html
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.12.2023
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин
Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:39
общество
михаил мишустин
игорь шумаков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. "Крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был такой же точно доступ к информации Росгидромета, как у жителей других субъектов Российской Федерации", - сказал он. Мишустин отметил, что Росгидромет достаточно последовательно занимается государственной наблюдательной сетью, устанавливает метеостанции, в том числе, в новых регионах. "Надо постоянно вести климатический мониторинг и я бы сказал, прогнозировать соответствующие сценарии изменения в будущем и оценивать возможные последствия", - сказал глава правительства. Он также просил держать на личном контроле вопрос восстановления государственной наблюдательной сети в новых регионах.
https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html
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общество, михаил мишустин, игорь шумаков, гидрометцентр, россия
Общество, Михаил Мишустин, Игорь Шумаков, Гидрометцентр, Россия
Новые регионы должны иметь доступ к данным Росгидромета, заявил Мишустин
Мишустин: новые регионы России должны иметь доступ к информации Росгидромета
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новые регионы РФ должны иметь точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и другие субъекты России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.
"Крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был такой же точно доступ к информации Росгидромета, как у жителей других субъектов Российской Федерации", - сказал он.
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Мишустин отметил, что Росгидромет достаточно последовательно занимается государственной наблюдательной сетью, устанавливает метеостанции, в том числе, в новых регионах.
"Надо постоянно вести климатический мониторинг и я бы сказал, прогнозировать соответствующие сценарии изменения в будущем и оценивать возможные последствия", - сказал глава правительства.
Он также просил держать на личном контроле вопрос восстановления государственной наблюдательной сети в новых регионах.
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