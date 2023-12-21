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ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница
ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:32
2023-12-21T21:32
2023-12-21T21:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 21 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Кобылянской, 221 пострадала женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецк, сцкк, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная женщина