https://ria.ru/20231221/mirnaya-1917353565.html

ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница

ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2023

ВСУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:32

2023-12-21T21:32

2023-12-21T21:32

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в мире

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стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 21 декабря по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Кобылянской, 221 пострадала женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231221/obstrel-1917347535.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, сцкк, стирол, донецкая народная республика