https://ria.ru/20231221/mery-1917295627.html

Руденя: Тверская область введет новые меры поддержки для медработников

Руденя: Тверская область введет новые меры поддержки для медработников - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Тверская область введет новые меры поддержки для медработников

Тверская область введет новые меры поддержки для медицинских работников, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:11

2023-12-21T17:11

2023-12-21T17:11

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область введет новые меры поддержки для медицинских работников, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Если мы говорим про мотивацию для молодых сотрудников, у нас есть региональные решения. 1,5 миллиона рублей для врачей, 300 тысяч рублей для младшего и среднего медицинского персонала", - сказал Руденя. Он отметил, что региональные власти планируют запустить с 2024 года жилищный проект для бюджетных работников. "С этого года мы запустили проект по медицинским образовательным учреждениям - колледжам. Это повышенная стипендия, повышенные выплаты, но по окончании этого учебного заведения – три года ты работаешь на территории нашего региона. Для этого при поступлении заключается соглашение: это глава района, главврач ЦРБ, соответственно, сам претендент и министерство здравоохранения. Опыт поддержан Минздравом Российской Федерации", - отметил губернатор. По его мнению, можно привлекать специалистов из других регионов, но в регионе много своей молодежи и есть специализированный вуз - Тверская медицинская академия. "После учебы надо будет в родном регионе поработать, а там уже сами решат, как дальше действовать, когда обзаведутся опытом, семьей. И тут уже важна жилищная программа по отраслям, чтобы специалисты закреплялись на местах", - заключил Руденя.

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https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя