https://ria.ru/20231221/medal-1917250088.html

Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже

Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже - РИА Новости, 21.12.2023

Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина гражданку Франции, директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:09

2023-12-21T16:09

2023-12-21T16:09

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париж

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина гражданку Франции, директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. "За большой вклад в сближение и обогащение культур народов России и Франции наградить медалью Пушкина директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар", - говорится в указе. Главный храм Корсунской епархии и Западноевропейского экзархата РПЦ - Свято-Троицкий кафедральный собор в Париже был освящен в 2016 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятель храма - патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко). При храме работает Русская церковно-приходская школа.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

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россия, франция, париж, владимир путин, русская православная церковь