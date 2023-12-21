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Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже - РИА Новости, 21.12.2023
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Религия
 
16:09 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/medal-1917250088.html
Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже
Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже - РИА Новости, 21.12.2023
Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина гражданку Франции, директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:09
2023-12-21T16:09
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франция
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владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина гражданку Франции, директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. "За большой вклад в сближение и обогащение культур народов России и Франции наградить медалью Пушкина директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар", - говорится в указе. Главный храм Корсунской епархии и Западноевропейского экзархата РПЦ - Свято-Троицкий кафедральный собор в Париже был освящен в 2016 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятель храма - патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко). При храме работает Русская церковно-приходская школа.
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россия, франция, париж, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин наградил медалью директора приходской школы при соборе РПЦ в Париже

Путин наградил медалью Пушкина главу приходской школы при соборе РПЦ в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСвято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже
Свято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Свято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина гражданку Франции, директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«
"За большой вклад в сближение и обогащение культур народов России и Франции наградить медалью Пушкина директора Русской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе Корсунской епархии РПЦ Людмилу Ренар", - говорится в указе.
Главный храм Корсунской епархии и Западноевропейского экзархата РПЦ - Свято-Троицкий кафедральный собор в Париже был освящен в 2016 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятель храма - патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко). При храме работает Русская церковно-приходская школа.
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