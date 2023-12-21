Рейтинг@Mail.ru
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/marikhuana-1917205151.html
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны - РИА Новости, 21.12.2023
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:22
2023-12-21T14:22
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - говорится в сообщении.По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Окончательное вступление законопроекта в силу ожидается во второй половине 2024 года, отметил депутат. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890433907.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны

Депутат: Рада приняла во II чтении проект о легализации медицинской марихуаны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«
"Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Окончательное вступление законопроекта в силу ожидается во второй половине 2024 года, отметил депутат.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Германии приняли законопроект о частичной легализации марихуаны
16 августа, 16:06
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала