https://ria.ru/20231221/marikhuana-1917205151.html

Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны

Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны - РИА Новости, 21.12.2023

Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны

Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:22

2023-12-21T14:22

2023-12-21T14:22

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - говорится в сообщении.По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Окончательное вступление законопроекта в силу ожидается во второй половине 2024 года, отметил депутат. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890433907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины