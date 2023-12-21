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Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны - РИА Новости, 21.12.2023
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:22
2023-12-21T14:22
2023-12-21T14:22
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украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении", - говорится в сообщении.По словам Железняка, распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Окончательное вступление законопроекта в силу ожидается во второй половине 2024 года, отметил депутат. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890433907.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Верховная рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Депутат: Рада приняла во II чтении проект о легализации медицинской марихуаны