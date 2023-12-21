Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
21:24 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/malkov-1917352468.html
Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области
Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области - РИА Новости, 21.12.2023
Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков в четверг ответил на вопросы жителей региона, затронув темы поддержки традиционных народных промыслов, строительства... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:24
2023-12-21T21:24
рязанская область
общество
рязанская область
павел малков
владимир путин
россия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/00/1548660073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aff105dd1363ed754e9bba0ab4a57d4.jpg
РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в четверг ответил на вопросы жителей региона, затронув темы поддержки традиционных народных промыслов, строительства социальных объектов и развития общественного транспорта. Трансляция прямой линии с губернатором Рязанской области велась в социальных сетях. Малков отметил, что в предыдущие годы он вел прямой эфир из своего кабинета, а в этом – с выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где глава Рязанской области участвовал в форуме по международному сотрудничеству. "Все поступившие просьбы, жалобы, вопросы будут отработаны. Каждый получит ответ на свой вопрос. Такое поручение я уже дал всем министерствам, всем ведомствам", - отметил Малков, подчеркнув, что в работу запущены также вопросы, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина. В ходе прямого эфира губернатор прокомментировал более 30 тем, волнующих жителей области. В частности, его попросили о поддержке Скопинской фабрики художественной керамики. "Лучший способ помочь – это обеспечить каналы сбыта… Будем вести работу по этому направлению", - сказал глава региона. Он отметил, что один из таких каналов сбыта открыли в Рязани на территории восстанавливаемого сейчас Торгового городка, называемого рязанской ВДНХ, где начал работу павильон, посвященный местным народным промыслам. "Запустили этот павильон буквально месяц назад. Оказалось, все, что мы там выставляем, буквально сметают. Пользуется огромным интересом", - подчеркнул Малков. Отвечая на вопросы, губернатор также рассказал о "самом масштабном" обновлении общественного транспорта в областном центре - за полтора года на линию вышли 92 новых автобуса большого класса, до конца года дополнительно поступят 25 единиц, а в следующем году - 28 новых автобусов. Строительство школ стало еще одной темой, волнующей жителей региона. По словам Малкова, сейчас строятся семь объектов. Рязанская область вошла в число трех пилотных территорий, где построят флагманские школы. "Для нас это проект особой важности. На это выделяются средства из федерального бюджета… Для нас это большая честь, большая ответственность, серьезный шаг вперед", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231221/muzey-1917351814.html
https://ria.ru/20231128/gruppa-1912494642.html
рязанская область
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/00/1548660073_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_cc4457cff8d5b021d4390f3933187e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рязанская область, павел малков, владимир путин, россия, рязань
Рязанская область, Общество, Рязанская область, Павел Малков, Владимир Путин, Россия, Рязань

Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в четверг ответил на вопросы жителей региона, затронув темы поддержки традиционных народных промыслов, строительства социальных объектов и развития общественного транспорта.
Трансляция прямой линии с губернатором Рязанской области велась в социальных сетях. Малков отметил, что в предыдущие годы он вел прямой эфир из своего кабинета, а в этом – с выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где глава Рязанской области участвовал в форуме по международному сотрудничеству.
«
"Все поступившие просьбы, жалобы, вопросы будут отработаны. Каждый получит ответ на свой вопрос. Такое поручение я уже дал всем министерствам, всем ведомствам", - отметил Малков, подчеркнув, что в работу запущены также вопросы, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
В ходе прямого эфира губернатор прокомментировал более 30 тем, волнующих жителей области. В частности, его попросили о поддержке Скопинской фабрики художественной керамики. "Лучший способ помочь – это обеспечить каналы сбыта… Будем вести работу по этому направлению", - сказал глава региона.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Малков: новый музейный центр в Рязани планируется открыть 25 декабря
Вчера, 21:19
Он отметил, что один из таких каналов сбыта открыли в Рязани на территории восстанавливаемого сейчас Торгового городка, называемого рязанской ВДНХ, где начал работу павильон, посвященный местным народным промыслам. "Запустили этот павильон буквально месяц назад. Оказалось, все, что мы там выставляем, буквально сметают. Пользуется огромным интересом", - подчеркнул Малков.
Отвечая на вопросы, губернатор также рассказал о "самом масштабном" обновлении общественного транспорта в областном центре - за полтора года на линию вышли 92 новых автобуса большого класса, до конца года дополнительно поступят 25 единиц, а в следующем году - 28 новых автобусов.
Строительство школ стало еще одной темой, волнующей жителей региона. По словам Малкова, сейчас строятся семь объектов. Рязанская область вошла в число трех пилотных территорий, где построят флагманские школы. "Для нас это проект особой важности. На это выделяются средства из федерального бюджета… Для нас это большая честь, большая ответственность, серьезный шаг вперед", - отметил губернатор.
Рязань - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области
28 ноября, 20:41
 
Рязанская областьОбществоРязанская областьПавел МалковВладимир ПутинРоссияРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала