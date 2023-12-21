https://ria.ru/20231221/malkov-1917352468.html

Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области

Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области - РИА Новости, 21.12.2023

Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в четверг ответил на вопросы жителей региона, затронув темы поддержки традиционных народных промыслов, строительства... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:24

2023-12-21T21:24

2023-12-21T21:24

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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в четверг ответил на вопросы жителей региона, затронув темы поддержки традиционных народных промыслов, строительства социальных объектов и развития общественного транспорта. Трансляция прямой линии с губернатором Рязанской области велась в социальных сетях. Малков отметил, что в предыдущие годы он вел прямой эфир из своего кабинета, а в этом – с выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где глава Рязанской области участвовал в форуме по международному сотрудничеству. "Все поступившие просьбы, жалобы, вопросы будут отработаны. Каждый получит ответ на свой вопрос. Такое поручение я уже дал всем министерствам, всем ведомствам", - отметил Малков, подчеркнув, что в работу запущены также вопросы, поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина. В ходе прямого эфира губернатор прокомментировал более 30 тем, волнующих жителей области. В частности, его попросили о поддержке Скопинской фабрики художественной керамики. "Лучший способ помочь – это обеспечить каналы сбыта… Будем вести работу по этому направлению", - сказал глава региона. Он отметил, что один из таких каналов сбыта открыли в Рязани на территории восстанавливаемого сейчас Торгового городка, называемого рязанской ВДНХ, где начал работу павильон, посвященный местным народным промыслам. "Запустили этот павильон буквально месяц назад. Оказалось, все, что мы там выставляем, буквально сметают. Пользуется огромным интересом", - подчеркнул Малков. Отвечая на вопросы, губернатор также рассказал о "самом масштабном" обновлении общественного транспорта в областном центре - за полтора года на линию вышли 92 новых автобуса большого класса, до конца года дополнительно поступят 25 единиц, а в следующем году - 28 новых автобусов. Строительство школ стало еще одной темой, волнующей жителей региона. По словам Малкова, сейчас строятся семь объектов. Рязанская область вошла в число трех пилотных территорий, где построят флагманские школы. "Для нас это проект особой важности. На это выделяются средства из федерального бюджета… Для нас это большая честь, большая ответственность, серьезный шаг вперед", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231221/muzey-1917351814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рязанская область, павел малков, владимир путин, россия, рязань