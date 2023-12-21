https://ria.ru/20231221/mali-1917107926.html

СМИ: повстанцы в Мали заблокировали основные дороги на севере страны

СМИ: повстанцы в Мали заблокировали основные дороги на севере страны - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: повстанцы в Мали заблокировали основные дороги на севере страны

Повстанцы в Мали заявили, что заблокировали дороги к основным населенным пунктам на севере страны, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:11

2023-12-21T00:11

2023-12-21T02:30

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Повстанцы в Мали заявили, что заблокировали дороги к основным населенным пунктам на севере страны, передает агентство Франс Пресс. "Постоянная стратегическая структура (CSP), союз вооруженных повстанческих группировок, в своем коммюнике заявила о решении "установить тотальную блокаду дорог, идущих от границы Мали с Алжиром к городам Менака, Кидаль, Гао, Томбукту и Тауденни", основным населенным пунктам севера", - пишет агентство. Отмечается, что блокада касается всех видов продуктов и транспортных средств. Агентство указывает, что повстанческие группировки Мали за последние недели в ходе наступления малийской армии потеряли контроль над рядом населенных пунктов."Постоянная стратегическая структура" (Cadre stratégique permanent, CSP) образована в мае 2021 года и объединяет политические и военные движения севера Мали, в том числе альянс повстанцев-туарегов "Координация движений Азавада" (CMA), которая стремится создать независимое государство Азавад на севере страны.Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. По оценкам ООН, около 8,8 миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html

мали

алжир (провинция)

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мали, алжир (провинция), в мире, оон, кидаль