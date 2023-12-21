https://ria.ru/20231221/lukashenko-1917211523.html
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос - РИА Новости, 21.12.2023
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:39
2023-12-21T14:39
2023-12-21T14:39
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом. "Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", - сказал он в четверг на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Видео размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул первого". В мае Лукашенко сообщил, что перенес аденовирус, который, по его словам, "лечится три дня". Но поскольку у него не было возможности лечиться, все это накопилось. Однако, как заявил белорусский лидер, умирать он не собирается.
https://ria.ru/20230613/lukashenko-1877776266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Лукашенко заявил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание
МИНСК, 21 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил
, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом.
"Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", - сказал он в четверг на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Видео размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул первого".
В мае Лукашенко сообщил, что перенес аденовирус, который, по его словам, "лечится три дня". Но поскольку у него не было возможности лечиться, все это накопилось. Однако, как заявил белорусский лидер, умирать он не собирается.
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