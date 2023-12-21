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Лукашенко сообщил, что у него пропал голос - РИА Новости, 21.12.2023
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14:39 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/lukashenko-1917211523.html
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос - РИА Новости, 21.12.2023
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:39
2023-12-21T14:39
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом. "Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", - сказал он в четверг на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Видео размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул первого". В мае Лукашенко сообщил, что перенес аденовирус, который, по его словам, "лечится три дня". Но поскольку у него не было возможности лечиться, все это накопилось. Однако, как заявил белорусский лидер, умирать он не собирается.
https://ria.ru/20230613/lukashenko-1877776266.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил, что у него пропал голос

Лукашенко заявил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его полушепотом.
"Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", - сказал он в четверг на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. Видео размещено в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул первого".
В мае Лукашенко сообщил, что перенес аденовирус, который, по его словам, "лечится три дня". Но поскольку у него не было возможности лечиться, все это накопилось. Однако, как заявил белорусский лидер, умирать он не собирается.
Александр Лукашенко (крайний слева) на трибуне на Красной площади во время парада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Лукашенко рассказал о недомогании во время празднования Дня Победы
13 июня, 12:45
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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